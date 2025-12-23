Un progetto fuori dall’ordinario, nato per risolvere un problema altrettanto particolare: far entrare Shaquille O’Neal all’interno di una Chevrolet Corvette C8 Z06.
Per riuscirci, il concessionario e centro di personalizzazione Effortless Motors ha acquistato due Corvette, le ha sezionate e ha iniziato a combinarle in un unico esemplare allungato e allargato, progettato sulle dimensioni dell’ex campione NBA.
L’intervento prevedeva un’estensione strutturale della carrozzeria, con portiere più lunghe di circa 25 centimetri e una lunghezza complessiva aumentata di 50 centimetri, oltre a una nuova configurazione dell’abitacolo.
Il veicolo è stato completamente scannerizzato in 3D, con la successiva realizzazione di nuovi pannelli stampati e adattati su misura. Il progetto comprendeva anche un nuovo spoiler, un assetto rivisto e un abitacolo completamente riprogettato, con interni rossi in pelle Nappa cucita a mano.
L’obiettivo era permettere a O’Neal, alto 2,16 metri, di sedersi senza modificare in modo forzato la postura di guida, una richiesta che sulle Corvette di serie non trova soluzione tecnica semplice.
Il ripensamento durante i lavori
A progetto avanzato, il titolare dell’officina ha informato Shaquille O’Neal che sarebbero stati necessari altri dodici mesi per completare la vettura. La risposta è arrivata con una telefonata secca: l’ex cestista ha comunicato di non voler più l’auto, interrompendo la conversazione.
In un primo momento, il concessionario ha interpretato la reazione come uno scherzo. In passato, infatti, O’Neal aveva già messo alla prova il team con consegne annullate all’ultimo momento e richieste modificate dopo l’arrivo dei veicoli.
Il progetto della Corvette non è stato l’unico episodio complesso. In precedenza, la consegna dell’auto era già slittata per la rottura di finestrini laterali realizzati su misura. Successivamente, nonostante l’allungamento della carrozzeria, si era reso necessario ricostruire il tetto, perché lo spazio risultava insufficiente con la capote chiusa.
Il rapporto tra Shaquille O’Neal e i preparatori è noto per richieste radicali e soluzioni fuori standard, che hanno portato alla realizzazione di modelli unici, spesso mai esistiti in produzione ufficiale.
Il destino della Corvette
Al momento non è chiaro se la Corvette modificata verrà completata, riconvertita o proposta a un altro acquirente. Resta il fatto che il progetto rappresenta uno dei tentativi più estremi di adattamento di una supercar a un conducente fuori scala rispetto ai parametri per cui è stata progettata.
