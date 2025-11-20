La Cupra Formentor VZ5 2026 segna il grande ritorno del motore cinque cilindri 2.5 TSI, cuore pulsante del SUV sportivo più iconico del marchio spagnolo. Con 390 CV, 480 Nm di coppia e trazione integrale, il modello è pronto a ridefinire ancora una volta il concetto di SUV crossover ad alte prestazioni.
Prodotta in sole 4.000 unità, la VZ5 2026 è una edizione limitata globale, disponibile per la prima volta sia con guida a sinistra che a destra, ampliando la sua diffusione a nuovi mercati come il Regno Unito.
Scheda tecnica motore Cupra VZ5 2026
|Caratteristica
|Dettaglio
|Motore
|2.5 TSI 5 cilindri
|Potenza
|390 CV (287 kW)
|Coppia
|480 Nm
|Cambio
|DSG a 7 rapporti
|Trazione
|Integrale con torque splitter
|Produzione
|Limitata a 4.000 unità
|Uscita
|1° trimestre 2026
Prestazioni e tecnica: un cinque cilindri da brivido
Il ritorno della VZ5 conferma l’impegno di Cupra verso il mondo a combustione ad alte prestazioni, offrendo agli appassionati un motore leggendario per potenza, sound e risposta. Il cinque cilindri 2.5 TSI è stato ricalibrato per offrire una dinamica di guida ancora più reattiva ed emozionante.
La trasmissione è affidata al DSG a 7 rapporti, abbinata alla trazione integrale con torque splitter, per una distribuzione precisa della potenza, anche in curva. Abbinato alla trazione integrale 4Drive e al cambio DSG a doppia frizione, il sistema consente uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 4,2 secondi.
Design distintivo, carattere unico
L’estetica della Cupra Formentor VZ5 2026 evolve con elementi esclusivi:
- Paraurti anteriori e posteriori sportivi
- Passaruota allargati
- Scarichi diagonali color rame
- Cerchi da 20” in lega dedicati
- Colorazioni esclusive: Midnight Black, Dark Void, Magnetic Tech Matt, Century Bronze Matt e Enceladus Grey Matt
- Sedili sportivi CUP Bucket
- Illuminazione ambientale premium
- Dettagli in rame e logo VZ5 inciso
- Strumentazione digitale e interni curati per una vera esperienza premium
Il design della nuova Cupra Formentor VZ5 2026 rafforza la propria identità ad alte prestazioni attraverso una serie di aggiornamenti estetici mirati. Le proporzioni scolpite della carrozzeria guidano l’attenzione verso il posteriore, mentre il frontale si rinnova con una griglia sportiva nera e un paraurti ridisegnato, ora completato da un splitter con logo VZ5 inciso.
I fari Matrix Led HD offrono maggiore precisione: ottimizzano il fascio luminoso, definiscono meglio la segnaletica e forniscono abbaglianti adattivi, privi di riflessi per il traffico in arrivo. La nuova funzione di illuminazione scenografica introduce la proiezione a terra del logo Cupra o della scritta VZ5. Ulteriore elemento distintivo: la firma “VZ5” proiettata dagli specchietti retrovisori laterali.
Dettagli in fibra di carbonio nera, disponibili su richiesta (specchietti, spoiler, paraurti e diffusore), rafforzano il carattere sportivo, insieme a passaruota maggiorati e terminali di scarico disposti diagonalmente, con finitura in rame. I cerchi da 20” Copper & Black celano l’impianto frenante Akebono a sei pistoni, di serie su questa versione.
Completano l’estetica i badge Cupra e VZ5 in dark chrome, a sottolineare la natura esclusiva di questo allestimento, che continua a rappresentare il vertice prestazionale della gamma Formentor.
Abitacolo: feeling sportivo e materiali premium
L’interno della Cupra Formentor VZ5 2026 è progettato per enfatizzare il coinvolgimento alla guida. I sedili bucket Dinamica sono di serie, mentre i più avvolgenti CUP Bucket sono disponibili come optional. Entrambi sono montati in posizione ribassata, per una postura sportiva che richiama quella delle auto da corsa.
L’ambiente è valorizzato da inserti in alluminio scuro spazzolato, dettagli in rame anodizzato, pedaliera in alluminio e illuminazione ambientale regolata in base al profilo selezionato. Tutto è disegnato per amplificare la sensazione di performance e controllo, senza rinunciare a comfort e qualità percepita.
Digital Cockpit e infotainment: controllo totale, connessione continua
Il cruscotto digitale da 10,25 pollici offre grafiche personalizzabili: dal layout classico al profilo Cupra View, che evidenzia parametri dinamici come pressione del turbo, coppia motore, accelerazione G e cambiata. Il led shift indicator pulsa all’aumentare del regime, suggerendo la marcia ideale in stile racing. Lo schermo infotainment centrale da 12 pollici integra:
- Navigazione 3D online (a richiesta)
- Riconoscimento vocale naturale
- Comandi gestuali
- Integrazione wireless con Apple CarPlay e Android Auto
- Comandi capacitivi per climatizzazione e volume
Tra le novità più rilevanti, il sistema audio Sennheiser a 12 altoparlanti, sviluppato in collaborazione con Sennheiser Mobility. L’impianto da 390 watt sfrutta algoritmi proprietari e tecnologia AMBEO, offrendo un suono immersivo e tridimensionale modellato sull’abitacolo. Completano la dotazione digitale: ricarica wireless Qi; 4 porte USB-C e connettività Bluetooth avanzata.
Sicurezza: tecnologie attive e supporto intuitivo
Cupra Formentor VZ5 2026 conferma un ampio ventaglio di sistemi di assistenza alla guida. Le funzionalità principali includono:
- Travel Assist: guida assistita in autostrada e traffico intenso
- Side Assist: controllo degli angoli ciechi
- Exit Assist: avviso in fase di apertura porte
Tutti i sistemi operano in modo integrato per garantire massima sicurezza senza compromettere la sensazione di guida diretta e sportiva. Cupra conferma così il proprio impegno nella sicurezza non invasiva, allineata allo spirito del marchio.
Con l’edizione 2026, la CUPRA Formentor VZ5 si evolve nel design, perfeziona l’esperienza digitale e riafferma la propria posizione di vertice nella gamma Cupra. Una proposta pensata per chi cerca un SUV coupé ad alte prestazioni, capace di coniugare forma, funzione e sensazioni forti.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!