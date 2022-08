Si fermano a filmare un incidente e ne provocano un altro

Non c’è niente di peggio che fermarsi per filmare un incidente avvenuto nella corsia opposta. Si tratta di un comportamento che non conosce confini, e che esiste praticamente da sempre. Quante volte avete sentito su Isoradio frasi del tipo “nell’altra corsia code per curiosi”?

Ecco, in questo video la situazione diventa la scena per un nuovo incidente. Da quello che possiamo intuire dai mezzi della polizia, siamo a Santo Domingo. Le auto sono in coda perchè davanti a loro c’è un incidente ed è difficile passare. Nell’altra corsia un’auto rallenta per osservare la scena, ma viene tamponata violentemente da un camion.

Numerosi i comportamenti sbagliati che hanno provocato l’incidente, non ultimo ovviamente quello di chi ha ripreso il video che pubblichiamo. Imprudenza soprattutto, sia da parte degli automobilisti sia da parte del camionista che non ha tenuto una velocità compatibile con la situazione ma soprattutto la distanza di sicurezza.

Da quello che ci risulta non ci sono stati feriti gravi, vale comunque l’invito a non fermarsi o rallentare per curiosare quando c’è un incidente.

