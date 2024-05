Cybertruck KO dopo 50 km, Tesla rifiuta la garanzia

Un cliente ha ritirato il suo nuovo Tesla Cybertruck con batteria non carica al 100% e problemi tecnici. La risposta del servizio clienti di Tesla è stata deludente, con perdite di refrigerante non coperte dalla garanzia.

Quando si ritira l’auto nuova dal concessionario è sempre un giorno particolare. Eppure in alcuni casi non tutto fila liscio, com’è capitato ad un cliente ed il suo Tesla Cybertruck nuovo di pacca. Il pick-up, nonostante il prezzo non proprio da utilitaria, è stato consegnato con solamente il 47 % di carica e non adeguatamente pulito. Il cliente, visibilmente frustrato, ha scritto sul forum CybertruckOwnersClub:

Non mi era mai capitato di ritirare un veicolo nuovo che non fosse completamente carico. Cosa sta succedendo, Tesla?

Fosse solo per quello, la cosa sarebbe passata inosservata ai più. Ma quando le vicende nascono male, non ci sono limiti al peggio. Dopo aver ritirato il suo Cybertruck a Pensacola, in Florida, l’automobilista ha percorso appena 35 miglia, 56 km circa, prima di incappare in gravi problemi tecnici.

La situazione si è aggravata quando, tentando di ricaricare il veicolo presso una stazione Supercharger a Destin, Florida, ha osservato una perdita di liquido refrigerante. Contrariamente alle aspettative, la risposta del servizio clienti di Tesla è stata tutt’altro che rassicurante: gli è stato comunicato che le perdite di refrigerante non erano coperte dalla garanzia. Dopo una discussione accesa, Tesla ha inviato comunque un carro attrezzi.

Al momento, il Cybertruck si trova presso un centro di assistenza, senza indicazioni precise sui tempi di riparazione. A questo punto sono legittime le preoccupazioni riguardo l’affidabilità del Cybertruck e le clausole di assistenza in garanzia di Tesla, particolarmente vessatorie, se confermate.

Questo atteggiamento da parte di un’azienda nota per l’innovazione tecnologica sembra stridere con la fiducia che i consumatori possono riporre nella durabilità e nell’affidabilità dei suoi prodotti. Potrebbe indicare una tendenza più ampia nella politica di assistenza e supporto post-vendita di Tesla. Effettivamente, i tagli al personale decisi da Elon Musk non sembrano prospettare un futuro così roseo come ci aspettava. La garanzia, dopo tutto, è una componente cruciale dell’acquisto di un veicolo, soprattutto quando si tratta di modelli all’avanguardia e costosi come il Cybertruck.

