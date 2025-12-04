Dacia rinnova uno dei suoi modelli di maggiore successo presentando la nuova gamma Sandero Streetway e Sandero Stepway 2025. Le due compatte del brand rumeno evolvono nel design, arricchiscono la dotazione e introducono nuove motorizzazioni più potenti ed efficienti, mantenendo intatto il DNA che ha decretato il loro successo: accessibilità, praticità e rapporto qualità/prezzo.
Principali novità:
- Nuova tinta carrozzeria Giallo Ambra, disponibile anche Sandstone
- Motore benzina TCe 100 su Sandero Streetway
- Nuovo motore Eco-G 120 (GPL) con serbatoio maggiorato
- Interni aggiornati con nuovi tessuti e tecnologia
- Prezzi da 14.800€ (Streetway Sce 65) e 16.500€ (Stepway Essential Eco-G 120)
All’esterno, le versioni Streetway e Stepway adottano una nuova firma luminosa, una calandra ridisegnata, protezioni in Starkle e due nuove colorazioni metallizzate: Giallo Ambra (novità assoluta) e Sandstone (già disponibile nella gamma).
Motori più potenti, maggiore efficienza
Sandero Streetway: arriva il TCe 100
Per chi cerca più grinta nella guida quotidiana, debutta su Streetway il nuovo motore TCe 100, che guadagna 10 CV rispetto alla precedente versione da 90 CV. La versione base Sce 65 rimane disponibile a un prezzo d’ingresso competitivo di 14.800 euro.
Sandero Stepway: più potenza con il nuovo Eco-G 120
Sandero Stepway si rinnova con il nuovo motore Eco-G 120, una versione aggiornata e potenziata della motorizzazione bi-fuel benzina/GPL, ora con 20 CV in più rispetto alla precedente versione da 100 CV.
- Il nuovo serbatoio GPL da 49,6 litri (+24%) consente un’autonomia combinata GPL+benzina fino a 1.590 km.
Per chi cerca comfort senza rinunciare al GPL, è disponibile anche la versione con cambio automatico (Eco-G 120 Auto) e comando E-Shifter. Il prezzo d’ingresso per la Sandero Stepway parte da 16.500 euro, nella versione Essential Eco-G 120.
Tecnologia a bordo: semplice, connessa, efficace
Gli interni della nuova Sandero si evolvono con tessuti rinnovati, nuovo volante e un quadro strumenti digitale da 7” con interfaccia grafica aggiornata. La plancia ospita ora un sistema multimediale con display touch centrale da 10” e navigazione connessa, oltre a caricatore wireless per smartphone.
Il sistema YouClip, presente su tutta la gamma Dacia, consente di fissare in modo pratico accessori come porta bottiglie, supporti smartphone o ganci appendiborse.
Fino a 7 anni di garanzia con Dacia Zen
Le nuove Sandero Streetway e Stepway 2025 sono coperte dalla formula di garanzia Dacia Zen, che estende la copertura fino a 7 anni, offrendo tranquillità e valore aggiunto a lungo termine.
Listino prezzi Dacia Sandero 2025
|Modello
|Motorizzazione
|Prezzo da
|Sandero Streetway Essential
|Sce 65
|€14.800
|Sandero Streetway
|TCe 100
|n.d.
|Sandero Stepway Essential
|Eco-G 120
|€16.500
|Sandero Stepway
|Eco-G 120 Auto
|n.d.
Allestimenti e dotazioni
Entrambe le versioni propongono tre livelli di allestimento (Essential, Expression e Journey) con dotazioni crescenti:
- Essential: aria condizionata, cruise control, radio DAB
- Expression: infotainment con schermo 10”, sensori di parcheggio, cerchi in lega
- Journey: navigazione connessa, caricatore wireless, chiave elettronica
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!