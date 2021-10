Caratteristiche e prezzi della Dacia Duster GPL

Dacia Duster è il modello più di successo e riconoscibile del marchio rumeno, e questo si deve al giusto mix tra affidabilità, concretezza e prezzo abbordabile, tutti aumentati nella Dacia Duster GPL, da noi provata approfonditamente nella nostra recensione con prova su strada. Questa versione di Dacia Duster è un’auto concreta, nonché ecologica, ed economica al 100%, dal prezzo d’acquisto alla manutenzione, e come tutte le Dacia sempre presente nella purtroppo non più folta lista di auto a GPL.

Il motore della Dacia Duster GPL

La Dacia Duster GPL monta un motore 1.0 TCe da 100 CV e 170 N/m di coppia, più che sufficienti a garantire un’ottima performance del modello, sempre con costi abbordabili e consumi dichiarati di circa 7 litri ogni 100 km. Il motore è abbinato unicamente a un cambio manuale a 6 marce.

Dacia Duster GPL è disponibile dall’allestimento Access , con un prezzo che parte da 13.350 euro, al netto di incentivi e promozioni. Allestimenti e prezzi superiori sono:

Essential , da 15.350 euro

, da 15.350 euro Comfort , da 17.150 euro

, da 17.150 euro Prestige , da 18.050 euro

, da 18.050 euro Prestige Up da 18.850 euro

La dotazione

L’allestimento Access comprende una dotazione di serie piuttosto ricca:

Copriruota da 16 pollici;

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori;

Predisposizione radio;

Limitatore di velocità;

Hill Start Assist + ESP

L’allestimento Essential aggiunge:

Luci diurne a LED

Cerchi in acciaio da 16 pollici

Radio Dacia Plug&Play, con integrazione dello smartphone

La Comfort aggiunge:

Cerchi in lega da 16 pollici “Cyclades”

Volante in pelle TEP

Navigatore Media Nav Evolution con schermo 7” e radio specifica

Radar parking posteriore

Fari Fendinebbia

Alzacristalli elettrici posteriori

Clima manuale

Volante regolabile in altezza e profondità

Sedile conducente regolabile in altezza

Cruise Control

Divano posteriore frazionabile 2/3-1/3

Mentre la top di gamma Prestige include anche:

Cerchi in lega da 17” “Maldive”

Sedili con logo Duster dedicato

Barre tetto Dark Metal

Retrovisore esterno Dark Metal

Protezioni sottoscocca ant+post Dark Metal

Vetri posteriori e lunotto scuri

Retrocamera di parcheggio

Pneumatici a basso indice di rotolamento

Radar parking posteriore

Clima automatico

Pack Comfort (Supporto e regolazione lombare + bracciolo centrale)

Infine, la Prestige Up con offerta in pronta consegna è dotata di:

Design cerchi in lega da 17” “Tergan”

Sellerie Prestige

Keyless Entry

Opzione gratuita abbinata a consolle centrale

—–

