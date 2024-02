Dall’India il 3 ruote elettrico con uno scooter incorporato che si sgancia, un po’ come Daitarn 3

Surge S32, il primo veicolo modulare adattabile al mondo combina scooter e 3 ruote elettrici in una soluzione unica per la città.

L’S32 di Surge Automobiles è una bella soluzione che combina la praticità dei mezzi a 3 ruote con l’agilità degli scooter, creando il primo veicolo modulare adattabile al mondo. Un’idea che sembra arrivare direttamente dai cartoni animati giapponesi degli anni ’70 e ’80, un po’ come il mitico Daitarn 3. Progettato per offrire versatilità e efficienza nelle aree urbane, l’S32 rappresenta un passo avanti significativo nella mobilità sostenibile.

Prodotto da Surge Automobiles, azienda indiana all’avanguardia nel settore dei veicoli elettrici, l’S32 si distingue per essere il primo veicolo al mondo adattabile al segmento di riferimento. Il cuore dell’S32 è la sua Piattaforma Elettrica Modulare Avanzata e Scalabile (AMSEP), che funge da telaio per il 3 ruote. Questa piattaforma incorpora le batterie rimovibili del veicolo, il motore sull’asse posteriore, l’elettronica del sistema di trasmissione e le ruote posteriori.

Una zona di aggancio incassata nella parte anteriore della piattaforma consente di inserire lo scooter a due posti da dietro. Una volta in posizione, la sua ruota posteriore si ritrae verso il sedile, sollevandosi da terra. Lo scooter funge quindi da cabina di guida per il 3 ruote, e la sua ruota anteriore si trasforma in quella anteriore. Il processo di accoppiamento/separazione del veicolo è semplice e richiede solo tre minuti, attivato da un pulsante che consente di inserire e rimuovere facilmente lo scooter.

È importante sottolineare che lo scooter è dotato di proprie batterie e di un motore da 6 kW, che entrano in funzione solo quando viene sganciato. In questo caso, il sistema di alimentazione intelligente multi-trazione (SSMP) del 3 ruote cessa di fornire energia.

Surge prevede di offrire quattro diverse carrozzerie, ognuna compatibile solo con un AMSEP progettato per quella specifica configurazione. Il modello PV offre spazio per due passeggeri dietro al conducente, il modello LD è dotato di un cassone simile a quello di un pickup, l’HD dispone di un box chiuso per il trasporto merci, e il modello FB presenta un piano di carico piatto.

Tutte le configurazioni dell’S32 possono raggiungere una velocità massima di 45 km/h, mentre lo scooter è in grado di viaggiare fino a 60 km/h autonomamente. Al momento non sono disponibili informazioni sulla durata della batteria, e si attendono ulteriori dettagli da Surge riguardo prezzi e disponibilità.

E’ sicuramente una soluzione interessante per chi cerca un mezzo di trasporto urbano flessibile, sostenibile e capace di adattarsi a diverse esigenze di mobilità. Due veicoli in uno, da usare a seconda delle necessità.

Copyright Image: Sinergon LTD