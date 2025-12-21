La differenza tra un’automobile con motore full hybrid e mild hybrid riguarda quanto il motore elettrico contribuisce alla trazione e se l’auto può muoversi solo in elettrico.
Cos’è un mild hybrid (MHEV)
Un’auto mild hybrid usa un piccolo motore elettrico elettrico con batteria da 12/48 V che aiutano il motore termico in avviamento, ripartenza e accelerazione. Questo motore elettrico assiste il motore termico, ma non può muovere l’auto da solo.
Come funziona
- supporto in partenza e accelerazione
- recupero di energia in frenata
- start&stop più rapido e fluido
- nessuna marcia in modalità solo elettrica
Cosa significa nella pratica
- consumi ed emissioni leggermente ridotti
- batteria piccola e sistema semplice
- guida molto simile a un’auto tradizionale
- costo più contenuto
Cos’è un full hybrid (HEV)
Un’auto full hybrid ha un motore elettrico più potente e batteria più capiente in modo da poter muovere l’auto anche senza il motore termico, quindi in modalità 100% elettrica per brevi tratti ed a basse velocità, oltre a lavorare in combinazione col motore termico.
Come funziona
- partenze e basse velocità in modalità elettrica
- alternanza automatica tra motore elettrico e termico
- recupero di energia in frenata
- spegnimento frequente del motore termico nel traffico
Cosa significa nella pratica
- consumi sensibilmente più bassi, soprattutto in città
- batteria più grande e sistema più complesso
- guida più silenziosa in urbano
- costo superiore al mild hybrid
Confronto diretto
Motore elettrico
- Mild hybrid: solo di supporto
- Full hybrid: anche di trazione
Guida solo elettrica
- Mild hybrid: no
- Full hybrid: sì, per brevi distanze
Riduzione dei consumi
- Mild hybrid: limitata
- Full hybrid: significativa in città
Batteria
- Mild hybrid: piccola
- Full hybrid: più grande
Prezzo
- Mild hybrid: più economico
- Full hybrid: più costoso
Quale scegliere
Scegli mild hybrid se percorri soprattutto extraurbano o autostrada, vuoi contenere il prezzo e cerchi una tecnologia semplice. Scegli full hybrid se guidi spesso in città, vuoi ridurre davvero consumi ed emissioni e apprezzi la marcia in elettrico nei tratti urbani.
Domande ricorrenti su full hybrid e mild (mid) hybrid
No. Il mild hybrid non è in grado di muovere l’auto da solo: il motore elettrico assiste quello termico, ma non sostituisce mai la trazione.
Sì, il full hybrid può muoversi in modalità solo elettrica per brevi tratti e a basse velocità, soprattutto in città.
No. Il full hybrid non si ricarica alla presa: la batteria si ricarica automaticamente tramite frenata rigenerativa e motore termico.
Sì, ma la riduzione dei consumi è limitata. Il vantaggio è maggiore in termini di comfort e fluidità, più che di risparmio netto.
Il full hybrid. In traffico urbano spegne spesso il motore termico e sfrutta di più l’elettrico, riducendo consumi ed emissioni.
No. Il plug-in hybrid ha una batteria molto più grande e si ricarica alla presa, permettendo decine di chilometri in elettrico.
