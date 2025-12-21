Full hybrid o mild hybrid? Le differenze reali che contano nella scelta dell’auto

Differenza tra full hybrid e mild hybrid: analisi chiara di funzionamento, ruolo del motore elettrico, consumi reali, vantaggi e limiti per scegliere l’ibrido giusto.

full hybrid vs mild hybrid
Di - - Lascia un commento

Auto Ibride, FAQ

La differenza tra un’automobile con motore full hybrid e mild hybrid riguarda quanto il motore elettrico contribuisce alla trazione e se l’auto può muoversi solo in elettrico.

Cos’è un mild hybrid (MHEV)

Un’auto mild hybrid usa un piccolo motore elettrico elettrico con batteria da 12/48 V che aiutano il motore termico in avviamento, ripartenza e accelerazione. Questo motore elettrico assiste il motore termico, ma non può muovere l’auto da solo.

Come funziona

  • supporto in partenza e accelerazione
  • recupero di energia in frenata
  • start&stop più rapido e fluido
  • nessuna marcia in modalità solo elettrica

Cosa significa nella pratica

  • consumi ed emissioni leggermente ridotti
  • batteria piccola e sistema semplice
  • guida molto simile a un’auto tradizionale
  • costo più contenuto

Cos’è un full hybrid (HEV)

Un’auto full hybrid ha un motore elettrico più potente e batteria più capiente in modo da poter muovere l’auto anche senza il motore termico,  quindi in modalità 100% elettrica per brevi tratti ed a basse velocità, oltre a lavorare in combinazione col motore termico.

Come funziona

  • partenze e basse velocità in modalità elettrica
  • alternanza automatica tra motore elettrico e termico
  • recupero di energia in frenata
  • spegnimento frequente del motore termico nel traffico

Cosa significa nella pratica

  • consumi sensibilmente più bassi, soprattutto in città
  • batteria più grande e sistema più complesso
  • guida più silenziosa in urbano
  • costo superiore al mild hybrid

Confronto diretto

Motore elettrico

  • Mild hybrid: solo di supporto
  • Full hybrid: anche di trazione

Guida solo elettrica

  • Mild hybrid: no
  • Full hybrid: sì, per brevi distanze

Riduzione dei consumi

  • Mild hybrid: limitata
  • Full hybrid: significativa in città

Batteria

  • Mild hybrid: piccola
  • Full hybrid: più grande

Prezzo

  • Mild hybrid: più economico
  • Full hybrid: più costoso

Quale scegliere

Scegli mild hybrid se percorri soprattutto extraurbano o autostrada, vuoi contenere il prezzo e cerchi una tecnologia semplice. Scegli full hybrid se guidi spesso in città, vuoi ridurre davvero consumi ed emissioni e apprezzi la marcia in elettrico nei tratti urbani.

Domande ricorrenti su full hybrid e mild (mid) hybrid

Un’auto mild (mid) hybrid può andare solo in elettrico?

No. Il mild hybrid non è in grado di muovere l’auto da solo: il motore elettrico assiste quello termico, ma non sostituisce mai la trazione.

Un’auto full hybrid può viaggiare senza usare il motore a benzina?

Sì, il full hybrid può muoversi in modalità solo elettrica per brevi tratti e a basse velocità, soprattutto in città.

Il full hybrid va ricaricato alla presa?

No. Il full hybrid non si ricarica alla presa: la batteria si ricarica automaticamente tramite frenata rigenerativa e motore termico.

Il mild hybrid consuma davvero meno?

Sì, ma la riduzione dei consumi è limitata. Il vantaggio è maggiore in termini di comfort e fluidità, più che di risparmio netto.

Qual è più conveniente in città?

Il full hybrid. In traffico urbano spegne spesso il motore termico e sfrutta di più l’elettrico, riducendo consumi ed emissioni.

Full hybrid e plug-in hybrid sono la stessa cosa?

No. Il plug-in hybrid ha una batteria molto più grande e si ricarica alla presa, permettendo decine di chilometri in elettrico.

Leggi anche:


Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:

• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!

Scelti dalla redazione:

Lascia un commento