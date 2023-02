La Dodge Viper torna in vita grazie alla Maserati Folgore elettrica

Cosa c’è di meglio che un rendering dove la fantasia non ha limiti? Come in questo caso, dove la Dodge Viper torna in vita dopo il pensionamento del 2017 grazie alla Maserati Folgore. Ovviamente niente motori V10 da 8,0 litri, purtroppo, ma un’auto elettrica di tutto rispetto.

L’idea è di Theottle, che ha sottoposto la sportivissima americana in un rendering con una metamorfosi all’italiana. Si, è grazie al design Maserati che la Viper riprende vita. Nella parte anteriore, il rendering prende spunto dalla Maserati GranTurismo Trofeo del 2023. Nella parte posteriore invece troviamo una Maserati GranTurismo Folgore. Ovviamente la Viper è molto più piccola rispetto alla Granturismo. Per questo motivo sono stati rimossi due sedili posteriori della Granturismo, accorciando il suo passo prima di rivestirla con la pelle di serpente della Viper.

Sotto al “cofano”, un powertrain che eroga una potenza combinata di 751 CV e 1.350 Nm di coppia massima grazie ai tre motori elettrici. Basteranno per riaccendere la passione per la Viper? Voi cosa ne dite?

—–

