Informazioni chiave:
- In Italia servono triangolo e giubbotto catarifrangente. In Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria è obbligatorio anche il kit di primo soccorso DIN 13164. In Bulgaria, Romania e Grecia serve l’estintore.
- Dal 2026 in Spagna è obbligatorio il dispositivo V-16, una luce di emergenza con geolocalizzazione da posizionare sul tetto (costo 20-40 euro), che sostituisce progressivamente i due triangoli.
- Chi viaggia in Europa con auto italiana può coprire tutti gli obblighi con triangolo, giubbotto, kit primo soccorso, estintore e lampadine di ricambio, per un costo totale sotto i 70 euro.
Le dotazioni obbligatorie in auto cambiano da Paese a Paese in Europa. In Italia servono triangolo e giubbotto catarifrangente. In Austria si aggiunge il kit di primo soccorso. In Francia l’etilometro. In Spagna, dal 2026, il tradizionale triangolo è affiancato dal dispositivo luminoso V-16.
Chi parte per un viaggio lungo in auto in Europa deve verificare le regole di ogni Paese attraversato: la multa per dotazione mancante si paga sul posto e può arrivare a diverse centinaia di euro.
Indice dei contenuti
Cosa è obbligatorio avere in auto in Italia
In Italia le dotazioni obbligatorie per le auto private sono due: il triangolo di emergenza (segnale mobile di pericolo) e il giubbotto catarifrangente. Il triangolo va posizionato ad almeno 50 metri dal mezzo fermo (100 metri in autostrada) ed è obbligatorio sia di giorno che di notte (articolo 162 del Codice della Strada). Il giubbotto va indossato ogni volta che si scende dall’auto fuori dai centri abitati, sulla corsia di emergenza o nelle piazzole di sosta.
La multa per mancato uso del triangolo o del giubbotto arriva fino a 170 euro, con decurtazione di 2 punti dalla patente. Il giubbotto va tenuto nell’abitacolo, non nel bagagliaio: indossarlo prima di aprire la portiera è l’unico modo per non commettere l’infrazione.
Il kit di primo soccorso e l’estintore non sono obbligatori per le auto private in Italia, ma lo sono per i mezzi aziendali, commerciali e gli autobus (Decreto Ministeriale 388/2003).
Dotazioni obbligatorie in auto in Europa: Paese per Paese
Le regole si riferiscono alle auto private (categoria M1) con targa italiana che circolano nel Paese indicato. Per i mezzi commerciali e gli autocarri gli obblighi sono generalmente più ampi.
- Albania: triangolo, giubbotto, kit primo soccorso, estintore
- Austria: triangolo, giubbotto, kit primo soccorso (norma DIN 13164) – vignetta obbligatoria
- Belgio: triangolo, giubbotto, estintore (obbligatorio per auto immatricolate in Belgio)
- Bosnia ed Erzegovina: triangolo, giubbotto, kit primo soccorso, lampadine di ricambio
- Bulgaria: triangolo, giubbotto, estintore – vignetta obbligatoria
- Croazia: triangolo, giubbotto, kit primo soccorso, lampadine di ricambio
- Francia: triangolo, giubbotto, etilometro
- Germania: triangolo, giubbotto, kit primo soccorso (obbligatorio per auto immatricolate in Germania)
- Grecia: triangolo, giubbotto, kit primo soccorso, estintore
- Italia: triangolo, giubbotto
- Montenegro: triangolo, giubbotto, kit primo soccorso, lampadine di ricambio
- Polonia: triangolo, giubbotto, estintore (obbligatorio per auto immatricolate in Polonia)
- Portogallo: triangolo, giubbotto
- Repubblica Ceca: triangolo, giubbotto, kit primo soccorso – vignetta obbligatoria
- Romania: triangolo, giubbotto, estintore – Rovinieta obbligatoria
- Serbia: triangolo, giubbotto, kit primo soccorso, cavo di traino
- Slovacchia: triangolo, giubbotto, kit primo soccorso – vignetta obbligatoria
- Slovenia: triangolo, giubbotto, kit primo soccorso, lampadine di ricambio – vignetta obbligatoria
- Spagna: 2 triangoli, giubbotto. Dal 2026 è obbligatorio il dispositivo V-16 (luce di emergenza omologata da posizionare sul tetto)
- Svizzera: triangolo (il giubbotto non è obbligatorio, ma consigliato) – vignetta obbligatoria
- Ungheria: triangolo, giubbotto, kit primo soccorso – e-matrica obbligatoria
Quali dotazioni servono più spesso a chi viaggia dall’Italia
Per un automobilista italiano che attraversa l’Europa, le dotazioni aggiuntive rispetto a quelle già obbligatorie in Italia sono tre:
Il kit di primo soccorso (a norma DIN 13164) è obbligatorio in Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Croazia, Serbia e nei Balcani. Chi dall’Italia va in Austria o prosegue verso l’Europa centrale deve averlo a bordo. Si acquista in farmacia, nei negozi di accessori auto o online per circa 10-20 euro. Contiene bende, cerotti, forbici, guanti monouso, coperta isotermica e disinfettante. I materiali sterili hanno una data di scadenza: vanno sostituiti periodicamente.
L’estintore è obbligatorio in Bulgaria, Romania, Grecia e Albania. Chi dall’Italia va verso la Grecia via Balcani deve averne uno a bordo. Gli estintori a polvere per auto sono compatti (circa 1 kg) e costano tra 15 e 30 euro.
Le lampadine di ricambio sono obbligatorie in Slovenia, Croazia, Bosnia e Montenegro. Un set costa circa 5-15 euro e va acquistato per il modello specifico dell’auto. Con le auto dotate di fari a LED o xeno questa dotazione sta progressivamente perdendo di utilità pratica, ma l’obbligo formale resta in vigore.
La novità 2026: il dispositivo V-16 in Spagna
Dal 1° gennaio 2026 la Spagna ha introdotto l’obbligo del dispositivo V-16, una luce di emergenza gialla lampeggiante con geolocalizzazione, omologata dalla DGT (Dirección General de Tráfico). Il dispositivo va posizionato sul tetto dell’auto in caso di fermo o incidente ed è visibile a oltre 1 km di distanza.
Sostituisce progressivamente i due triangoli di emergenza tradizionali (che restano obbligatori fino alla fine del periodo di transizione). Il costo di un V-16 omologato è di circa 20-40 euro.
Il V-16 è più sicuro del triangolo perché non richiede di camminare lungo la carreggiata per posizionarlo: si attiva e si poggia sul tetto dall’interno o appena fuori dalla portiera. Si trova anche su Amazon.
Cosa portare sempre in auto per un viaggio in Europa
Chi viaggia in Europa con un’auto italiana e vuole essere in regola in qualsiasi Paese dovrebbe avere a bordo: triangolo, giubbotto catarifrangente (uno per ogni occupante è consigliato), kit di primo soccorso DIN 13164, estintore a polvere da 1 kg e un set di lampadine di ricambio per il proprio modello.
Il costo complessivo di queste dotazioni è inferiore ai 10 euro e occupa poco spazio nel bagagliaio. Si trova anche su Amazon.
Per le altre informazioni utili prima di partire (vignette, tunnel a pedaggio, prezzi carburanti per Paese, limiti di velocità e telepedaggio), consulta le guide dedicate.
Questo articolo contiene link di affiliazione: come Affiliati Amazon, acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.