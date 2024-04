DS 3 e DS 4 Hybrid per viaggiare per più del 50% in città senza emissioni

DS 3 e DS 4 Hybrid montano il nuovo propulsore elettrico che garantisce comfort e versatilità grazie a una batteria autoricaricabile e consente di viaggiare per più del 50% in città senza emissioni.

Le nuove opzioni elettrificate DS 3 e DS 4 Hybrid offrono maggiore efficienza energetica e minori costi di gestione rispetto a un propulsore a benzina e inoltre non hanno necessità di ricarica. La gestione della batteria è totalmente automatizzata, con la ricarica che avviene durante la guida senza bisogno di collegarsi a una presa di corrente.

La possibilità di viaggiare solo in elettrico garantisce spostamenti ancora più silenziosi, insieme a un comfort senza precedenti e a una grande fluidità di guida. Nell’ambito di un tragitto urbano di svariati chilometri, Hybrid consente di viaggiare in elettrico per oltre il 50% del tempo con una riduzione fino al 40% del consumo di carburante.

Su strada la combinazione benzina-energia elettrica garantisce efficienza e flessibilità. Il nuovo motore elettrico offre maggiore coppia a basso numero di giri e, in caso di grandi accelerazioni, un supplemento di potenza per prestazioni migliori con un consumo di carburante ridotto.

Il sistema Hybrid è progettato per funzionare in modo autonomo. La batteria si carica automaticamente durante la guida, grazie al propulsore a benzina, senza necessità di cavi e senza tempi di attesa. Le fasi di decelerazione sono controllate automaticamente per provvedere al recupero dell’energia; perciò, anche l’utilizzo dei freni meccanici è significativamente ridotto, con una conseguente riduzione delle emissioni di polveri sottili. Posizionati sotto il cofano e nel pavimento, i componenti del sistema Hybrid non incidono sulle dimensioni e la capacità del vano bagagli, che sono le stesse della versione a benzina.

L’opzione Hybrid è costituita da un motore a benzina da 136 CV / 230 Nm abbinato a un nuovo cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti che integra un motore elettrico da 21 kW (28 CV) e 55 Nm. Una batteria agli ioni di litio NMC da 0,9 kWh alimenta l’impianto elettrico autoricaricabile.

Il motore a benzina è un tre cilindri e 1199 cc di cilindrata, eroga 136 CV e 230 Nm di coppia a 1750 giri/min. Il motore elettrico sincrono a magneti permanenti è integrato nel nuovo cambio e-DCS6 a doppia frizione a sei rapporti. Con 21 kW (28 CV) e una coppia massima di 55 Nm, può operare solo a energia elettrica alle basse velocità e con carichi moderati. In fase di decelerazione, il motore elettrico funziona come un generatore per recuperare l’energia cinetica e alimentare la batteria da 0,9 kWh situata sotto il pavimento. Il sistema fornisce anche l’energia per avviare il motore a benzina.

Il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di DS 3 è 1,2 secondi più veloce e si attesta a 8,4 secondi mentre il tempo di percorrenza di 1000 metri con partenza da fermo è pari a 29,7 secondi, con una riduzione di 1,1 secondi, rispetto alla versione con propulsore PureTech 130 Automatica. Anche le prestazioni di DS 4 risultano migliori rispetto alla versione con motore PureTech 130 Automatico, con un tempo di accelerazione 0-100 km di 10,4 secondi (1,2 secondi più veloce) e un tempo di percorrenza di 1000 metri con partenza da fermo di 31,7 secondi (-1,3 secondi).

Dietro al volante, mentre il passaggio da un motore all’altro è impercettibile, l’indicatore della velocità diventa blu quando si viaggia esclusivamente in elettrico. Sul display digitale del quadro strumenti viene visualizzato il flusso di energia, il livello di carica della batteria e il suo stato operativo tramite un misuratore di potenza. Il computer di bordo mostra la percentuale della distanza percorsa esclusivamente in elettrico, che viene visualizzata anche alla fine del viaggio.

DS 4 Hybrid sarà disponibile nei nuovi allestimenti Pallas ed Étoile, ognuno caratterizzato da due pacchetti opzioni diversi. Gli esterni, identici per entrambe le versioni con DS Wings e tubi di scarico nero lucido, sono caratterizzati da speciali cerchi da 19 pollici.

La versione Pallas presenta interni in tessuto di tungsteno diamantato e sedili e poggiatesta rivestiti in tela DS nera decorata con un nuovo motivo. Il comfort dell’abitacolo è garantito dal vetro laminato a isolamento acustico dei finestrini laterali anteriori e dal sistema Clean Cabin con “Air Quality System” integrato nel climatizzatore automatico bizona. La dotazione tecnologica è rappresentata da Adaptive Cruise Control, Stop & Go, Lane Departure Warning e sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera per la retromarcia assistita.

Nella versione Étoile, DS 4 Hybrid offre interni in Alcantara nera con le nuove impunture o un rivestimento in pelle Nappa Marrone Criollo e sedili riscaldati. La dotazione comprende sedili con comando elettrico, sistema di infotainment DS Iris con DS Smart Touch e Head-Up Display Esteso DS. Non mancano poi i fari DS Matrix Led Vision, dai finestrini posteriori privacy con vetro laminato a isolamento acustico e dal pacchetto Rear Traffic Detection.

Sono disponibili due pacchetti di optional, “Comfort” e “Tech” per la versione Pallas e “Absolute Comfort” e “Absolute Tech” per l’allestimento Étoile. DS 4 Hybrid Pallas è disponibile a partire da 37.000 euro, la Étoile invece a partire da 41.800 euro.

Fonte DS Automobiles

Copyright Image: Sinergon LTD