Al Brussels Motorshow 2026, il marchio francese espone sei vetture, svelerà una nuova creazione il 9 gennaio. In vetrina anche DS 3, N°4, DS 7 e N°8 nelle versioni E-Tense ed Etoile, per raccontare il presente e il futuro elettrificato del Brand.

DS Automobiles Salone Automobile Bruxelles 2026
Al Salone dell’Automobile di Bruxelles 2026, DS Automobiles porta in scena sei modelli in uno stand completamente ridisegnato, impreziosito da pareti in metallo battuto color champagne pensate per creare un’atmosfera avvolgente e premium. Cuore dell’evento sarà la nuova creazione che sarà svelata il 9 gennaio. Il marchio rende omaggio al reparto corse DS Performance esponendo la monoposto elettrica DS E-Tense FE25 guidata da Taylor Barnard nel Mondiale Formula E. Accanto a lei: DS 3 E-Tense DS Performance Line, N°4 E-Tense DS Performance Line, DS 7 Plug-In Hybrid 225 Etoile e N°8 FWD Long Range Etoile.

Omaggio a DS Performance: in mostra la DS E-Tense FE25

Lo stand DS rende omaggio al proprio reparto corse DS Performance, protagonista in Formula E dal 2015 e già vincitore di quattro titoli mondiali (due Costruttori e due Piloti). La DS E-Tense FE25 è la monoposto di terza generazione del Mondiale ABB FIA Formula E, affidata al giovane talento Taylor Barnard. Scatto 0–100 km/h in 1,82 secondi, tra le vetture da gara elettriche più performanti del panorama internazionale

DS 3 E-Tense DS Performance Line: l’urban SUV compatto e audace

A Bruxelles sarà esposta DS 3 E-Tense nell’allestimento DS Performance Line Limited Edition, in tinta Cashmere: l’urban SUV compatto dal design deciso, linee scolpite e firma luminosa raffinata. Motorizzazione 100% elettrica E-Tense da 156 CV, per la mobilità urbana e periurbana a zero emissioni.

Allestimento DS Performance Line: dettagli sportivi ispirati al reparto corse (finiture dedicate, atmosfera più dinamica) ed un abitacolo curato nei materiali e nel comfort.

N°4 E-Tense DS Performance Line: la compatta premium

La nuova DS N°4 incarna la proposta DS nel segmento delle compatte premium, con una gamma multienergia e un forte focus sull’elettrico. In mostra a Bruxelles la N°4 E-Tense 100% elettrica da 213 CV, autonomia fino a 450 km. Funzioni dedicate BEV:

  • EV Routing integrato
  • Precondizionamento batteria
  • App e-Routes
  • Servizi e-Remote Controls

Disponibile anche in:

  • Versione ibrida 145 CV, fino a 1.000 km con un pieno e possibilità di viaggiare fino al 50% del tempo in elettrico in ambito urbano
  • Plug-in Hybrid 225 CV, autonomia elettrica fino a 81 km.

A Bruxelles sarà presente nella versione DS Performance Line in livrea Cashmere, in serie limitata.

DS 7 Plug-In Hybrid 225 Etoile: tutta comfort e autonomia

Il SUV DS 7 è pensato per i lunghi spostamenti, abbinando un design imponente a una grande cura per il comfort di bordo. In esposizione: la DS 7 Plug-In Hybrid 225 Etoile con motorizzazione ibrida plug-in da 225 CV, ideale tanto per l’uso quotidiano quanto per le gite fuori porta. L’ allestimento Etoile con dotazioni ricche e un’atmosfera interna sofisticata. La carrozzeria è in tinta Crystal Pear, gli interni sono in pelle Nappa Basalt Black, con lavorazioni e finiture che esprimono il savoir-faire artigianale di DS.

N°8 FWD Long Range Etoile : l’ammiraglia SUV coupé 100% elettrica

A chiudere la panoramica, la protagonista della nuova era elettrica del marchio: DS N°8, SUV coupé 100% elettrico e vera ammiraglia DS con un’autonomia fino a 750 km. Disponibile con due taglie di batteria e trazione anteriore o 4×4, fino a 350 CV di potenza. In esposizione con livrea Palladium Grey e interni in pelle Nappa Chestnut Brown, per un mix di tecnologia e lusso discreto.

