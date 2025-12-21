Al Salone dell’Automobile di Bruxelles 2026, DS Automobiles porta in scena sei modelli in uno stand completamente ridisegnato, impreziosito da pareti in metallo battuto color champagne pensate per creare un’atmosfera avvolgente e premium. Cuore dell’evento sarà la nuova creazione che sarà svelata il 9 gennaio. Il marchio rende omaggio al reparto corse DS Performance esponendo la monoposto elettrica DS E-Tense FE25 guidata da Taylor Barnard nel Mondiale Formula E. Accanto a lei: DS 3 E-Tense DS Performance Line, N°4 E-Tense DS Performance Line, DS 7 Plug-In Hybrid 225 Etoile e N°8 FWD Long Range Etoile.
Omaggio a DS Performance: in mostra la DS E-Tense FE25
Lo stand DS rende omaggio al proprio reparto corse DS Performance, protagonista in Formula E dal 2015 e già vincitore di quattro titoli mondiali (due Costruttori e due Piloti). La DS E-Tense FE25 è la monoposto di terza generazione del Mondiale ABB FIA Formula E, affidata al giovane talento Taylor Barnard. Scatto 0–100 km/h in 1,82 secondi, tra le vetture da gara elettriche più performanti del panorama internazionale
DS 3 E-Tense DS Performance Line: l’urban SUV compatto e audace
A Bruxelles sarà esposta DS 3 E-Tense nell’allestimento DS Performance Line Limited Edition, in tinta Cashmere: l’urban SUV compatto dal design deciso, linee scolpite e firma luminosa raffinata. Motorizzazione 100% elettrica E-Tense da 156 CV, per la mobilità urbana e periurbana a zero emissioni.
Allestimento DS Performance Line: dettagli sportivi ispirati al reparto corse (finiture dedicate, atmosfera più dinamica) ed un abitacolo curato nei materiali e nel comfort.
N°4 E-Tense DS Performance Line: la compatta premium
La nuova DS N°4 incarna la proposta DS nel segmento delle compatte premium, con una gamma multienergia e un forte focus sull’elettrico. In mostra a Bruxelles la N°4 E-Tense 100% elettrica da 213 CV, autonomia fino a 450 km. Funzioni dedicate BEV:
- EV Routing integrato
- Precondizionamento batteria
- App e-Routes
- Servizi e-Remote Controls
Disponibile anche in:
- Versione ibrida 145 CV, fino a 1.000 km con un pieno e possibilità di viaggiare fino al 50% del tempo in elettrico in ambito urbano
- Plug-in Hybrid 225 CV, autonomia elettrica fino a 81 km.
A Bruxelles sarà presente nella versione DS Performance Line in livrea Cashmere, in serie limitata.
DS 7 Plug-In Hybrid 225 Etoile: tutta comfort e autonomia
Il SUV DS 7 è pensato per i lunghi spostamenti, abbinando un design imponente a una grande cura per il comfort di bordo. In esposizione: la DS 7 Plug-In Hybrid 225 Etoile con motorizzazione ibrida plug-in da 225 CV, ideale tanto per l’uso quotidiano quanto per le gite fuori porta. L’ allestimento Etoile con dotazioni ricche e un’atmosfera interna sofisticata. La carrozzeria è in tinta Crystal Pear, gli interni sono in pelle Nappa Basalt Black, con lavorazioni e finiture che esprimono il savoir-faire artigianale di DS.
N°8 FWD Long Range Etoile : l’ammiraglia SUV coupé 100% elettrica
A chiudere la panoramica, la protagonista della nuova era elettrica del marchio: DS N°8, SUV coupé 100% elettrico e vera ammiraglia DS con un’autonomia fino a 750 km. Disponibile con due taglie di batteria e trazione anteriore o 4×4, fino a 350 CV di potenza. In esposizione con livrea Palladium Grey e interni in pelle Nappa Chestnut Brown, per un mix di tecnologia e lusso discreto.
