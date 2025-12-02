DS Performance Line 2026: edizione limitata per DS 3, N°4 e DS 7 ispirate alla Formula E

DS Automobiles svela una nuova serie limitata ispirata alla monoposto di Formula E DS E-Tense FE25: livrea nero-oro, interni in Alcantara® e tecnologie esclusive.

DS Performance Line 2026
DS Automobiles

DS Automobiles apre gli ordini per la nuova edizione limitata DS Performance Line 2026, disponibile sui modelli DS 3, N°4 e DS 7.

Un omaggio al design distintivo e al DNA sportivo del marchio, ispirato alla nuova monoposto DS E-Tense FE25 di Formula E. La livrea esclusiva nero e oro, unita a contenuti tecnologici di ultima generazione, segna l’incontro tra raffinatezza parigina e spirito da competizione.

Formula E, fonte d’ispirazione e innovazione

Da quando è entrata in Formula E nel 2015, DS Automobiles ha tradotto le conoscenze tecniche maturate in pista nei suoi modelli di serie, in particolare nella gamma E-TENSE elettrica e ibrida plug-in.

Con la linea DS Performnce 2026, queste tecnologie si abbinano a un’estetica ispirata al motorsport: materiali come l’Alcantara, dettagli nero lucido e accenti oro satinato danno forma a una personalità sportiva, elegante e senza compromessi.

DS 3 Performance Line 2026: urban premium sportiva

  • Design esterno finitura speciale sul montante posteriore in nero e oro
  • Badge “DS Performance Line” sul cofano
  • Calotte specchi e scritta “3” sul posteriore in oro satinato
  • Cerchi Oslo da 17” neri con coprimozzi dorati e copridadi neri
  • Tetto nero di serie
  • Interni con rivestimenti in tessuto Mithy con inserti in Alcantara
  • Scritta “DS Performance Line” sul cruscotto
  • Cruscotto e pannelli porta con cuciture esclusive
  • Sedili anteriori riscaldati
  • Specchio retrovisore elettrocromico senza cornice
  • Visione a 360°, sensori parcheggio anteriori e posteriori, monitoraggio angolo cieco
  • Motorizzazioni disponibili: E-Tense 100% elettrica ed Hybrid auto-ricaricante
  • Colori disponibili: Cashmere (esclusivo), Bianco Ghiaccio, Perla Cristallo, Volo Notturno, Blu Lazurite, Nero Perla Nera

DS N°4 Performance Line 2026: berlina elegante con anima sportiva

  • Design e dettagli: frontale ispirato alla concept car DS E-Tense Performance
  • Badge “DS Performance Line” sul cofano
  • Montante posteriore con grafica Formula E
  • Calotte specchi e dettagli posteriori in oro satinato
  • Cerchi da 19” Minneapolis (Hybrid/Diesel) o Zurich diamantati (E-Tense)
  • Interni: rivestimenti full Alcantara nero su sedili, cruscotto e portiere
  • Scritta “DS Performance Line” sulla plancia
  • DS Iris System con AI integrata (ChatGPT + funzione “Ultime notizie”)
  • Pedali in alluminio, vetri posteriori acustici oscurati
  • Motorizzazioni disponibili: E-Tense 213 CV (autonomia fino a 450 km); Hybrid 145; Plug-in Hybrid 225 e BlueHDi 130 Automatico
  • Colori disponibili: Bianco Perla, Bianco Alabastro, Perla Cristallo, Night Flight, Cashmere, Nero Perla

DS 7 Performance Line 2026: l’equilibrio tra lusso e dinamismo

  • Badge “DS Performance Line” sul cofano
  • Griglia nera con logo DS in oro satinato
  • Scritta “7” in oro satinato sul portellone
  • Specchietti in oro satinato
  • Cerchi Silverstone da 19” neri con coprimozzi in oro satinato
  • Interni: cruscotto con scritta “DS Performance Line”
  • Assistenza alla guida DS
  • Visione 360°
  • Portellone elettrico con apertura hands-free
  • Caricabatterie wireless + 2 porte USB anteriori
  • Motorizzazioni disponibili: BlueHDi 130 Automatico
  • Colori disponibili: Blu Zaffiro, Perla Cristallo, Night Flight, Grigio Laccato, Grigio Titanio, Nero Perla
  • DS Iris System potenziato con ChatGPT e news vocali

Tutti i modelli DS Performance Line 2026 sono dotati del sistema DS Iris con riconoscimento vocale naturale potenziato da ChatGPT.

