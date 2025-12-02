DS Automobiles apre gli ordini per la nuova edizione limitata DS Performance Line 2026, disponibile sui modelli DS 3, N°4 e DS 7.
Un omaggio al design distintivo e al DNA sportivo del marchio, ispirato alla nuova monoposto DS E-Tense FE25 di Formula E. La livrea esclusiva nero e oro, unita a contenuti tecnologici di ultima generazione, segna l’incontro tra raffinatezza parigina e spirito da competizione.
Formula E, fonte d’ispirazione e innovazione
Da quando è entrata in Formula E nel 2015, DS Automobiles ha tradotto le conoscenze tecniche maturate in pista nei suoi modelli di serie, in particolare nella gamma E-TENSE elettrica e ibrida plug-in.
Con la linea DS Performnce 2026, queste tecnologie si abbinano a un’estetica ispirata al motorsport: materiali come l’Alcantara, dettagli nero lucido e accenti oro satinato danno forma a una personalità sportiva, elegante e senza compromessi.
DS 3 Performance Line 2026: urban premium sportiva
- Design esterno finitura speciale sul montante posteriore in nero e oro
- Badge “DS Performance Line” sul cofano
- Calotte specchi e scritta “3” sul posteriore in oro satinato
- Cerchi Oslo da 17” neri con coprimozzi dorati e copridadi neri
- Tetto nero di serie
- Interni con rivestimenti in tessuto Mithy con inserti in Alcantara
- Scritta “DS Performance Line” sul cruscotto
- Cruscotto e pannelli porta con cuciture esclusive
- Sedili anteriori riscaldati
- Specchio retrovisore elettrocromico senza cornice
- Visione a 360°, sensori parcheggio anteriori e posteriori, monitoraggio angolo cieco
- Motorizzazioni disponibili: E-Tense 100% elettrica ed Hybrid auto-ricaricante
- Colori disponibili: Cashmere (esclusivo), Bianco Ghiaccio, Perla Cristallo, Volo Notturno, Blu Lazurite, Nero Perla Nera
DS N°4 Performance Line 2026: berlina elegante con anima sportiva
- Design e dettagli: frontale ispirato alla concept car DS E-Tense Performance
- Badge “DS Performance Line” sul cofano
- Montante posteriore con grafica Formula E
- Calotte specchi e dettagli posteriori in oro satinato
- Cerchi da 19” Minneapolis (Hybrid/Diesel) o Zurich diamantati (E-Tense)
- Interni: rivestimenti full Alcantara nero su sedili, cruscotto e portiere
- Scritta “DS Performance Line” sulla plancia
- DS Iris System con AI integrata (ChatGPT + funzione “Ultime notizie”)
- Pedali in alluminio, vetri posteriori acustici oscurati
- Motorizzazioni disponibili: E-Tense 213 CV (autonomia fino a 450 km); Hybrid 145; Plug-in Hybrid 225 e BlueHDi 130 Automatico
- Colori disponibili: Bianco Perla, Bianco Alabastro, Perla Cristallo, Night Flight, Cashmere, Nero Perla
DS 7 Performance Line 2026: l’equilibrio tra lusso e dinamismo
- Badge “DS Performance Line” sul cofano
- Griglia nera con logo DS in oro satinato
- Scritta “7” in oro satinato sul portellone
- Specchietti in oro satinato
- Cerchi Silverstone da 19” neri con coprimozzi in oro satinato
- Interni: cruscotto con scritta “DS Performance Line”
- Assistenza alla guida DS
- Visione 360°
- Portellone elettrico con apertura hands-free
- Caricabatterie wireless + 2 porte USB anteriori
- Motorizzazioni disponibili: BlueHDi 130 Automatico
- Colori disponibili: Blu Zaffiro, Perla Cristallo, Night Flight, Grigio Laccato, Grigio Titanio, Nero Perla
- DS Iris System potenziato con ChatGPT e news vocali
Tutti i modelli DS Performance Line 2026 sono dotati del sistema DS Iris con riconoscimento vocale naturale potenziato da ChatGPT.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!