DS Automobiles presenta al Salone di Bruxelles 2026 il “Taylor made N°4 Concept”, realizzato con Taylor Barnard. Il concept, su base DS N°4, sfoggia un frontale con logo “N°4” dominante e proiettori pixellati, e costruisce la propria identità su quattro interpretazioni del titanio (Pure, Liquid, Craft, Black) con accenti Light Gold DS Performance e dettagli viola, più il numero 77.
Il legame tra pista e strada, per DS Automobiles, non è uno slogan: è una linea progettuale che passa per la Formula E e arriva direttamente nei modelli di serie. Al Salone dell’Auto di Bruxelles, il brand porta in scena il “Taylor made N°4 Concept”, un’interpretazione esclusiva nata in collaborazione con Taylor Barnard, nuovo pilota del team DS Penske nel Campionato mondiale ABB FIA Formula E.
Un concept su misura: DS Design Studio + Barnard
Il progetto prende forma a partire dalla DS N°4, scelta perché proporzioni e design si prestano perfettamente a un esercizio di stile ad alta intensità. Il risultato è un’auto dal carattere deciso e futuristico, con una ricerca formale che richiama il mondo delle competizioni ma anche l’estetica “digital” dei videogiochi: silhouette ribassata, carreggiate più larghe, e un’impostazione visiva pensata per esprimere leggerezza e prestazioni.
A definire il frontale, un grande logo “N°4” al centro della griglia, affiancato da una firma luminosa coerente con il modello di serie e proiettori dal design pixellato, per un look dichiaratamente high-tech.
Titanio in quattro “letture” e dettagli da racing
Il cuore del lavoro è nel reparto colori, materiali e finiture: Barnard ha portato gusti e riferimenti – corse e gaming – chiedendo tonalità scure e monocromatiche ravvivate da accenti mirati. La risposta DS è una composizione costruita attorno al titanio, declinato in quattro interpretazioni:
- Pure Titanium: finitura grezza ma raffinata, che esalta la precisione delle linee.
- Liquid Titanium: vernice laccata con riflessi intensi, per un contrasto sottile e “fluido”.
- Craft Titanium: tessuto effetto metallo stropicciato, ispirato alle corse, usato nelle aree aero (carrozzeria inferiore, splitter e presa d’aria) al posto del carbonio, applicato e modellato a mano.
- Black Titanium: nero profondo su tetto e spoiler per sottolineare la natura radicale del concept.
Poi arrivano i “codici” che parlano la lingua della Formula E: Light Gold – colore identificativo di DS Performance – sugli specchi, coprimozzi, stemma sul cofano e firma sul portellone. E il viola, colore preferito di Barnard, sulle maniglie e sulle mostrine laterali “Taylor made N°4”. Immancabile il numero 77, “firma” del pilota: compare sul badge del cofano, sulle maniglie e persino nell’illuminazione integrata nel diffusore.
Dalla pista alla gamma: DS Performance Line e N°4 elettrificata
DS sottolinea la continuità tra il mondo delle corse e prodotto, esponendo a Bruxelles il “Taylor made” accanto alla DS E-Tense FE25 (#77) e alla gamma DS Performance Line Limited Edition (DS 3, N°4 e DS 7), che porta su strada un’immagine più sportiva derivata dall’esperienza in Formula E.
- N°4 E-Tense 100% elettrica da 213 CV con autonomia fino a 450 km WLTP, con funzioni EV dedicate (EV Routing, precondizionamento batteria, app e-Routes, comandi e-Remote).
- N°4 Plug-In Hybrid (225–240 CV) in arrivo dal 2 febbraio 2026, mantenendo 81 km in elettrico.
- N°4 Hybrid da 145 CV, con autonomia complessiva dichiarata fino a 1.000 km e utilizzo in elettrico fino al 50% del tempo in area urbana/extraurbana.
Anche su Roblox: il concept diventa esperienza digitale
In collaborazione con Voldex, DS porterà il “Taylor made N°4 Concept” dentro Driving Empire, il racing game di riferimento su Roblox: debutto previsto nel 2026, con possibilità per gli utenti di provarlo in un ambiente virtuale interattivo, inclusi elementi di personalizzazione e acquisto online.
