DS9: tutte le novità del Model Year 2023

Novità in arrivo per DS9 con il Model Year 2023. Sebbene il design esterno della berlina francese rimanga sostanzialmente invariato, l’aggiornamento si concentra principalmente sulle tecnologie di bordo. La novità più importante è l’introduzione del sistema di infotainment di ultima generazione, chiamato DS Iris System, che è stato precedentemente presentato sulla DS 4.

Questo sistema presenta un’interfaccia completamente rivista che può essere personalizzata ed è supportata dal riconoscimento vocale Iris. Il touchscreen da 12″ ad alta risoluzione visualizza un menu con widget per accedere a tutte le funzioni, inclusa la navigazione connessa 3D, l’aria condizionata, le sorgenti audio digitali e i dati di viaggio. È inoltre possibile utilizzare le funzioni Mirror Screen, CarPlay e Android Auto tramite Wi-Fi o tramite due porte USB C.

Il sistema di Navigazione Connessa monitora le condizioni del traffico e fornisce informazioni su divieti, controlli di velocità, previsioni meteorologiche, stazioni di servizio e parcheggi pubblici. DS Iris System è collegato all’app mobile My DS, che consente di inviare percorsi al sistema multimediale, programmare il precondizionamento dell’abitacolo, controllare lo stato di carica della batteria e ricevere avvisi di manutenzione proattiva.

Allestimento DS9 OPÉRA

L’allestimento OPÉRA è un nuovo livello di allestimento che offre dotazioni e tecnologie esclusive. Questo allestimento include il sistema di sospensione attiva Ds Active Scan Suspension, che adatta le sospensioni del veicolo alle imperfezioni della strada, garantendo un elevato comfort.

L’OPÉRA è dotato anche di DS Drive Assist livello 2, DS Driver Attention Monitoring, Ds Night Vision e sistema audio FOCAL Electra®. Altre caratteristiche includono il DS Lounge Pack per i passeggeri posteriori, il climatizzatore automatico bi-zona esteso, i sedili posteriori riscaldati, massaggianti e raffreddati, il tetto apribile, il cofano elettrico e l’allarme antifurto.

DS9 Esprit De Voyage

La collezione ESPRIT DE VOYAGE è una delle opzioni disponibili per la DS 9 Model Year 2023. Questa collezione si ispira alle case di alta moda e all’arte francese del viaggio, mettendo in mostra una raffinatezza unica. Gli interni della DS 9 ESPRIT DE VOYAGE sono caratterizzati da materiali esclusivi, in particolare da una pregiata pelle chiara.

L’elemento decorativo, noto come Clous de Paris, è un motivo che richiama gli iconici inserti guilloché presenti negli orologi realizzati dai maestri orologiai parigini. Questi inserti guilloché identificano la posizione del DS DESIGN STUDIO PARIS da cui i raggi si estendono, creando una sorta di mappa dell’Europa. Questo design speciale è stato creato per la collezione ESPRIT DE VOYAGE e viene proposto in diverse varianti su questa collezione. Le linee del motivo Clous de Paris sono ripetute sulla plancia e sui badge delle porte anteriori, oltre a essere incise laser sulle calotte degli specchietti.

La collezione ESPRIT DE VOYAGE offre un design interno esclusivo con interni in pelle chiara. Gli interni sono caratterizzati da sedili in pelle Nappa grigio perla, cruscotto e consolle centrale in pelle Nappa grigio perla, rivestimenti in Alcantara® Grigio Perla e dettagli in pelle Nappa con logo DS in rilievo.

Esternamente, la versione E-TENSE 250 è dotata di cerchi Chambord da 19″ con finiture Anthra Grey opaco, mentre la versione E-TENSE 4×4 360 ha cerchi da 20″ Munich con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S. La DS 9 MY 23 ESPRIT DE VOYAGE è disponibile in quattro colori: Grigio Cristallo, Blu Imperiale, Grigio Platino e Nero Perla.

Motorizzazioni

La DS 9 MY 23 è disponibile in diverse varianti ibride plug-in. La versione E-TENSE 4×4 360 ha un motore termico a 4 cilindri da 200 cavalli e due motori elettrici, con una potenza complessiva di 360 cavalli e trazione integrale. La batteria da 15,6 kWh offre un’autonomia elettrica fino a 65 chilometri nel ciclo urbano WLTP.

La versione E-TENSE 250 è dotata di un motore PureTech a 4 cilindri da 200 cavalli e un motore elettrico da 80 kW, con un’autonomia elettrica fino a 85 chilometri nel ciclo urbano WLTP. Entrambe le versioni offrono una ricarica rapida tramite un caricabatterie di bordo da 7,4 kW.

