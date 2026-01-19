- Uno studio su oltre 22.700 auto elettriche mostra un degrado medio della batteria del 2,3% annuo.
- Dopo circa 13 anni, la batteria conserva circa il 75% della capacità iniziale.
- La durata stimata supera il periodo medio di possesso di un’auto, pari a circa 8 anni
Quanto durano davvero le batterie delle auto elettriche? Una nuova analisi basata su dati di utilizzo reale fornisce una risposta più concreta rispetto alle stime teoriche. Secondo uno studio condotto dalla società canadese Geotab, le batterie degli EV possono mantenere prestazioni utilizzabili per oltre 13 anni, con un livello di degrado più contenuto di quanto molti automobilisti temano.
Lo studio e il campione analizzato
Geotab analizza il comportamento delle batterie dei veicoli elettrici dal 2020. Nell’ultimo report, pubblicato nel 2025, l’azienda ha esaminato dati aggregati provenienti da oltre 22.700 auto elettriche, appartenenti a 21 marchi e modelli diversi.
Si tratta di veicoli utilizzati quotidianamente, non di test di laboratorio, un elemento che rende lo studio particolarmente rilevante per chi valuta l’acquisto di un EV.
Degrado medio e vita utile stimata
Dall’analisi emerge un degrado medio della batteria pari al 2,3% all’anno. Proiettando questo dato nel tempo, Geotab stima una vita utile della batteria di almeno 13 anni, al termine dei quali la capacità residua si attesta intorno al 75% rispetto a quella originale.
In termini pratici, significa che dopo più di un decennio un’auto elettrica conserva ancora una parte consistente dell’autonomia iniziale, un livello compatibile con l’uso quotidiano.
Confronto con il ciclo di possesso delle auto
Il dato acquista ulteriore peso se confrontato con le abitudini dei consumatori. Uno studio del 2024 condotto dalla compagnia assicurativa The Zebra indica che negli Stati Uniti un’auto viene mantenuta in media per circa 8 anni.
La durata stimata delle batterie EV supera quindi ampiamente il periodo medio di possesso, ridimensionando il timore di dover affrontare una sostituzione costosa durante il normale ciclo di utilizzo del veicolo.
Cosa influenza il degrado della batteria
Geotab sottolinea che il degrado della batteria non è uniforme. I dati mostrano differenze legate a:
- modello del veicolo
- abitudini di ricarica
- clima
- modalità di utilizzo
In particolare, l’uso frequente della ricarica rapida in corrente continua (DC) tende ad accelerare il degrado rispetto alla ricarica AC di livello 2, perché comporta temperature più elevate durante il processo di ricarica.
Durata delle batterie EV: miti e realtà
|Mito
|Realtà
|La batteria di un’auto elettrica dura pochi anni
|I dati reali indicano una durata delle batterie EV superiore ai 13 anni, con degrado progressivo
|Dopo alcuni anni l’autonomia diventa inutilizzabile
|Dopo circa 13 anni la capacità residua è intorno al 75%, sufficiente per l’uso quotidiano
|Tutte le batterie EV si degradano allo stesso modo
|Il degrado batteria EV varia in base a modello, clima, stile di guida e utilizzo
|La ricarica rapida non incide sulla durata
|L’uso frequente della ricarica rapida DC accelera il degrado rispetto alla ricarica AC di livello 2
|La batteria va sostituita durante il normale possesso
|La vita utile della batteria elettrica supera il periodo medio di possesso dell’auto
|Le batterie EV perdono valore rapidamente
|Una durata più lunga contribuisce a una maggiore tenuta del valore nel tempo
Implicazioni ambientali e tecnologiche
Nel report del 2024, Geotab aveva rilevato un degrado medio inferiore, pari all’1,8% annuo. L’aumento registrato nel 2025 viene attribuito a un campione più ampio e a un utilizzo più diffuso della ricarica rapida nei veicoli analizzati nel periodo più recente.
La maggiore durata delle batterie auto elettriche rafforza anche il profilo ambientale degli EV. Studi precedenti indicano che un’auto elettrica inizia a compensare le emissioni legate alla produzione entro due anni di utilizzo, rispetto a un’auto a combustione.
Parallelamente, stanno arrivando sul mercato le batterie semi–solid state, che promettono ulteriori miglioramenti in termini di longevità e stabilità, con potenziali effetti positivi anche sul valore residuo dei veicoli elettrici nel tempo.
Per approfondire i dati completi, Geotab ha reso disponibile lo studio integrale sul proprio sito ufficiale.