Il costo dell’energia in Italia continua a rappresentare una delle principali barriere all’adozione dei veicoli elettrici, insieme al loro prezzo di listino. L’arrivo di Electra in Italia, azienda specializzata in infrastrutture di ricarica ultra-rapida, vuole risolvere questo problema: per questo ha lanciato Electra+, un abbonamento che tenta di rendere più accessibile il rifornimento di elettroni.
L’abbonamento consente di beneficiare di tariffe ridotte e trasparenti fino a 0,44 €/kWh, che secondo l’azienda permette un risparmio medio annuo di oltre 330 € per chi percorre circa 20.000 km, portando il costo della ricarica pubblica vicino a quello domestico. Electra ha nello specifico pensato la tariffa mensile per chi vive e lavora in città e non dispone di una wallbox privata.
Come funziona l’abbonamento Electra+
Electra+ è disponibile in due piani di abbonamento:
- 1,99 euro al mese, con tariffa di 0,54 €/kWh
- 9,99 euro al mese, con tariffa di 0,44 €/kWh
Chi preferisce non abbonarsi può comunque utilizzare le stazioni tramite app al prezzo di 0,59 €/kWh, comunque tra le più economiche sul mercato.
Gli utenti possono inoltre attivare il servizio con il codice promozionale PLUS, che offre il primo mese gratuito e l’accesso completo a tutte le stazioni Electra in Europa. Considerando, ad esempio, un viaggio Milano–Roma (580 km), il costo stimato della ricarica con Electra+ varia da 40,83 a 50,11 euro, a seconda del piano scelto.
Le altre iniziative di Electra
Oltre all’abbonamento, Electra sta sviluppando progetti strategici per favorire la diffusione della mobilità elettrica. Con il piano Milano, l’azienda realizzerà 17 hub di ricarica ultraveloce distribuiti tra il capoluogo lombardo e il suo hinterland, per rendere la ricarica un servizio quotidiano e accessibile a tutti.
Parallelamente, la funzione Electra Drive, integrata nell’app ufficiale, permette di pianificare il viaggio elettrico in modo intelligente, individuando le stazioni migliori in base a posizione, tempi e stato di carica.
A completare l’ecosistema, la partecipazione alla Spark Alliance, che unisce Electra, Atlante, Fastned e Ionity, consente di accedere e pagare la ricarica in oltre 11.000 punti ad alta potenza in 25 Paesi, utilizzando una sola app.
