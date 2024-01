Elon Musk si lamenta perché ha meno partecipazioni in Tesla, ma ha fatto tutto da solo

Poco più di un anno fa le ha vendute, ora Elon Musk vuole indietro le sue partecipazioni nel costruttore californiano.

Continuano i dissidi interni a Tesla, e dopo l’inchiesta sulla droga del Wall Street Journal, questa volta è lo stesso Elon Musk a scrivere un post controverso su X (aka Twitter), lamentando la sua minore partecipazione in Tesla e di voler tornare a occupare più tempo nella società, ma solo con almeno il 25% delle azioni. Tesla, però, non ci sta.

Del resto, fu lo stesso Musk a vendere parte delle sue partecipazioni nella società, per concentrarsi su altro.

Nel post su Twitter, Elon Musk ha affermato di preferire costruire prodotti “altrove”, a meno di non ottenere una partecipazione maggiore. Fu lui, però, a vendere decine di miliardi di azioni Tesla all’attuale CEO, in modo da avere liquidi per acquistare Twitter.

I am uncomfortable growing Tesla to be a leader in AI & robotics without having ~25% voting control. Enough to be influential, but not so much that I can’t be overturned.

Unless that is the case, I would prefer to build products outside of Tesla. You don’t seem to understand…

— Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2024