Tenta di fare l’esame della patente per l’amico, denunciati entrambi

Entrambi denunciati dalla polizia stradale per truffa e sostituzione di persona

Succede a Viterbo quando due persone di origine africana hanno la brillante idea di darsi una mano, mandando uno al posto dell’altro a sostenere l’esame teorico per ottenere la patente di guida. Ovviamente la cosa non funziona, anche perché a quanto pare i due neanche si somigliano, ed al controllo dei documenti viene smascherata il tentativo di truffa.

Senza dare nell’occhio, il personale Motorizzazione di Viterbo non ci ha messo molto a chiamare gli agenti della Polizia Stradale del capoluogo laziale. Arrivati sul posto, gli agenti sono riusciti ad identificare in breve l’aspirante candidato che attendeva fuori. L’altro, il quale aveva sostenuto davvero l’esame, tra l’altro superandolo, è stato fermato mentre attendeva l’esito.

Entrambi sono stato denunciati in concorso per truffa e sostituzione di persona. Al momento sono in corso ulteriori indagini per verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone, e chiarire se in passato ci sono stati altri episodi simili.

