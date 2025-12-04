Ha chiamato la polizia millantando la presenza di un ordigno esplosivo per evitare di pagare il parcheggio in aeroporto. È successo al Louis Armstrong International Airport di New Orleans, dove un uomo di 35 anni, è stato arrestato con l’accusa di procurato allarme.
Poche ore prima della segnalazione, l’uomo aveva tentato di lasciare il parcheggio a breve termine senza saldare l’importo dovuto. Dopo vari solleciti da parte del personale, era stato invitato a spostare il veicolo in un’area esterna in attesa di reperire il denaro necessario.
Successivamente, una chiamata al centralino dell’aeroporto annunciava in tono minaccioso: “Se non chiamate Hassan… abbiamo la bomba”. A distanza di un’ora, una seconda telefonata dallo stesso numero, con voce alterata, conteneva altri riferimenti a un ordigno e insulti all’operatore.
Localizzato e fermato in aeroporto
Il numero è stato tracciato nei pressi del terminal nord. Grazie alla collaborazione tra lo sceriffo locale e l’FBI, le autorità hanno identificato il mittente delle chiamate, ovvero la stessa persona che poco prima voleva uscire senza pagare. L’uomo è stato trovato ancora nel parcheggio esterno dell’aeroporto, dove è stato arrestato. Quando gli agenti lo hanno chiamato al telefono, il cellulare ha squillato nelle sue mani.
E’ stato formalmente incriminato per procurato allarme, un reato federale negli Stati Uniti che può comportare fino a 10 anni di carcere e una multa fino a 250.000 dollari. È stato rilasciato con obbligo di comparizione e obbligo di sottoporsi a trattamento sanitario, e autorizzazione a recuperare l’auto.
Le autorità hanno ribadito che simulare minacce o emergenze pubbliche costituisce un reato grave, con conseguenze penali anche in assenza di pericolo reale. Il gesto, apparentemente futile, ha attivato misure di sicurezza complesse e costose, coinvolgendo forze dell’ordine e protocolli di emergenza aeroportuale.
Fonti: Business Insider, Dipartimento Giustizia. Aggiornato il: 4 dicembre 2025.
