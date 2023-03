Si schianta con una Ferrari Testarossa, riceve l’applauso più ironico di sempre

Torniamo indietro nel tempo di qualche mese con il video che documenta lo schianto di una Ferrari Testarossa durante il Michaelskreuzrennen 2022 in Svizzera. Una scena che purtroppo può capitare durante queste manifestazioni, con il pilota che arriva a gran velocità perdendo il controllo della vettura in una lieve curva. Nel tentativo di correggere la situazione, l’automobilista causa un effetto pendolo, che porta la supercar a sbattere contro il muretto.

Non dovrebbe accadere ma talvolta accade, anche perchè, ricordiamolo, non tutti sono abituati a tornare a guidare automobili che non hanno l’aiuto dell’elettronica. Sicuramente gli esperti avranno storto il naso guardando questo filmato ma, vogliamo dirlo, non ce l’abbiamo con il povero proprietario della Testarossa.

Si, perchè quello che ci ha fatto davvero ridere è la reazione del signore che a bordo strada osserva la scena e dopo il botto parte con un sonoro applauso. Un applauso ironico che la dice lunga sull’opinione che si è fatto del malcapitato pilota. Potete vedere da un’altra angolazione lo stesso incidente qui, ma senza l’applauso.

Vi è mai capitata una situazione del genere? Raccontatecelo nei commenti!

