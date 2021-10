Una Ferrari LaFerrari con 1480 km è all’asta a 3 milioni di dollari

Su Sotheby's il 3 novembre ci sarà l'asta di una Ferrari LaFerrari da 950 CV a partire da 3 milioni di dollari: chi offre di più?

Il 6 novembre avrà luogo l’asta di una Ferrari LaFerrari Coupé, anno 2016, completamente inedita nel colore, e con appena 1480 km sul contachilometri (a dirla tutta sono 1477).

Introdotta nel 2013, Ferrari LaFerrari è stata la punta di diamante di Maranello per tutti gli anni 2010, succedendo a una leggenda come la Enzo, e ad altre icone quali la F40 e la F50. Si tratta inoltre della prima Ferrari stradale ibrida, che ha debuttato circa nello stesso periodo di McLaren P1 e Porsche 918 Spyder, che per anni sono state le prime e praticamente uniche hypercar stradale con questo tipo di propulsione.

Ferrari LaFerrari: l’ibrida esclusiva

Ibrida, ma sempre Ferrari: il propulsore è infatti costituito da un V12 6,3 litri centrale e due motori elettrici, con trasmissione doppia frizione a 7 rapporti, per una potenza totale di 950 CV e un’accelerazione 0-100 in 3 secondi. La velocità massima è di 350 km/h.

Quella all’asta su Sotheby’s è una delle 499 LaFerrari prodotte, a cui se ne è aggiunta una 500esima per un’asta di beneficienza. A queste si sono unite le 209 LaFerrari Aperta, versione cabrio, più una numero 210, sempre per beneficenza. La particolarità del modello in vendita è la tinta esclusiva “Vinaccia”, molto elegante, con interni in Pelle color “Chiodi di Garofano“, un marrone anch’esso elegante.

Splitter anteriore, minigonne laterali, diffusore posteriore sono in nero satinato, i cerchi in lega a cinque razze e le pinze dei freni sono in grigio e nero. La vettura dispone di un sollevatore automatico delle sospensioni, e di un set di valigie dedicato. Fu consegnata nel 2016 a un collezionista residente in Svizzera, e poi venduta all’attuale proprietario inglese. La stima di prezzo è tra i 3 e i 3,5 milioni di dollari, in linea col prezzo di vendita dell’auto – ma sicuramente salirà.

Per capire l’iconicità del modello, c’è chi ha pagato 2,2 milioni per avere il proptitpo di LaFerrari, che non può circolare su strada.

—–

