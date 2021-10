Ferrari una leggenda italiana di Roberto Bonetto (a meno di 10 €!)

Enzo Ferrari, fondatore della prestigiosa casa automobilistica diceva: "La migliore Ferrari che sia mai stata costruita è la prossima". Una leggenda che continua a rinnovarsi.

Un bel libro illiustrato ad un prezzo che invita davvero all’acquisto per la nostra rubrica settimanale sui libri dedicati alle auto ed alle moto. Roberto Bonetto ci accompagna nella storia di centinaia di vetture progettate, straordinarie auto sportive prodotte in più di sessant’anni dalla casa del cavallino, con numerosi “mondiali” e migliaia di vittorie in tutto il mondo.

Una storia italiana senza uguali che ha portato la Ferrari in vetta all’universo automobilistico. Una storia affascinante non solo di auto ma anche di uomini, a partire da Enzo Ferrari, protagonista assoluto di un’avventura iniziata a Maranello nel 1947 con 140 impiegati e tre auto progettate.

Dalla prima Ferrari 125 S del 1947 alla Ferrari 590 GTO del 2010, le autovetture del “Cavallino Rampante” hanno segnato la storia dell’automobilismo stradale, oltre che da pista. La linea affascinante, il rosso inimitabile delle carrozzerie diventato paradigma, la potenza e il suono inconfondibile dei motori V8 e V12 hanno fatto e continuano a fare delle automobili prodotte a Maranello, in provincia di Modena, un vero e proprio mito su strada, oltre che uno dei simboli dell’eccellenza italiana.

Vetture dallo stile raffinato, opera di illustri progettisti e designer quali Pininfarina, Bertone e Vignale, le Ferrari sono il sogno degli amanti delle quattro ruote e veri e propri oggetti di culto per appassionati e collezionisti di tutto il mondo. Enzo Ferrari, fondatore della prestigiosa casa automobilistica diceva: “La migliore Ferrari che sia mai stata costruita è la prossima“. Una leggenda che continua a rinnovarsi.

Ferrari. Una leggenda italiana. di Roberto Bonetto. Dix editore

In questo volume Roberto Bonetto cerca, attraverso i testi e le immagini, di raccontare questa avventura che ancora oggi continua sulle piste e sulle strade di tutto il mondo.

Dettagli prodotto

Editore : Dix; Illustrated edizione (26 gennaio 2021)

Lingua : Italiano

Copertina flessibile : 272 pagine

ISBN-10 : 8897427448

ISBN-13 : 978-8897427445

Peso articolo : 1.08 kg

Dimensioni : 22.2 x 2.3 x 25.4 cm

