C’è chi sogna una supercar e chi, invece, preferisce il brivido di un’utilitaria trasformata radicalmente, capace di emozionare anche sotto i 50 km/h. È il caso di Tom Woodward, un artigiano inglese che ha reso la sua Fiat 126 un piccolo mostro da strada montando un motore BMW da moto e una trasmissione sequenziale. Il risultato? Un concentrato di leggerezza, rumore e ingegneria fatta in casa.
Un progetto nato per caso (e per passione)
L’idea nasce quasi per scherzo. Woodward era alla ricerca di una Mazda Miata, ma si è imbattuto in una Fiat 126 color “giallo vomito di bambino”, con cerchi rosa e parcheggiata da anni vicino a un pub. Dopo una trattativa che nemmeno voleva portare a termine, l’ha comprata. Da lì è partito un lavoro che unisce restauro, tuning e creatività artigianale.
Nel suo laboratorio, Woodward Motors Fabrication Co., solitamente popolato da Porsche, ha iniziato a trasformare la 126: parafanghi in alluminio, roll cage su misura, cruscotto e tunnel centrale in metallo, il tutto con finiture di alto livello. Il progetto è documentato sul suo profilo Instagram, un vero diario di una trasformazione sorprendente.
Il cuore del restomod: il motore BMW da 75 cavalli
Il motore originale Fiat, un due cilindri da pochi cavalli, è stato rimpiazzato da un BMW K75 a tre cilindri da 740 cc, derivato dalla celebre moto tedesca. Con i suoi 75 cavalli e 10.000 giri al minuto, offre più del doppio della potenza iniziale, in un’auto che pesa solo circa 500 kg. Una combinazione che garantisce emozioni a ogni accelerazione, anche a velocità contenute.
Woodward ha già previsto un upgrade: un piccolo turbo Garrett, perché in un’auto così leggera, anche pochi cavalli in più fanno la differenza.
Cambio sequenziale e componentistica racing
Anziché sfruttare il cambio della moto, Woodward ha scelto un cambio sequenziale a sei marce progettato per le Fiat 126 e 500 da corsa. Un amico ha realizzato il cablaggio completo e installato una centralina ECU Masters per gestire il motore e la strumentazione digitale. I cerchi Superlite da 13 pollici ospitano pinze freno a quattro pistoncini all’anteriore e due al posteriore, un upgrade importante rispetto all’assetto originale.
Esperienza di guida: sensazioni da corsa a velocità stradali
Il progetto non è pensato per la pista, dove sarebbe probabilmente troppo lento per stare al passo con le auto moderne. Ma su strada regala sensazioni uniche: il rumore del tre cilindri BMW, il cambio corto, la posizione di guida bassa e le vibrazioni meccaniche trasmettono un feeling da auto da rally in miniatura.
Woodward ha portato la sua creazione anche in gare di accelerazione, vivendo un’esperienza da “Fast & Furious” con tempi da Fiat. La velocità non è tutto: divertirsi guidando lentamente un’auto veloce resta un’arte, e questo restomod lo dimostra in pieno.
Aggiornato il: 1 Dicembre 2025.
