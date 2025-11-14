Fiat presenta la nuova 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026, versione esclusiva per l’Italia con badge dedicato ai Giochi Olimpici e Paralimpici. Dotata di motore ibrido da 145 CV e cambio automatico con paddle, offre uno stile deciso con cerchi da 18”, colore Verde Mediterraneo e interni total black. Prezzo promozionale da 25.900 euro con finanziamento.
Design sportivo e nuovi dettagli estetici
La nuova 600 Sport si distingue per un design che abbina eleganza e dinamismo. Tra le novità spicca il colore esclusivo Verde Mediterraneo, disponibile anche in versione bi-tone con tetto nero, che rafforza l’identità della vettura. I cerchi in lega da 18” con finitura scura e gli inserimenti nero lucido su calandra, maniglie e paraurti accentuano l’aspetto sportivo, mentre il badge “Milano Cortina 2026” sul montante laterale testimonia la collaborazione con l’evento olimpico.
Interni total black con finiture sportive
L’abitacolo propone una configurazione total black, con nuovi sedili sportivi e una plancia rivestita che dona all’insieme un aspetto moderno e avvolgente. L’attenzione al comfort e alla funzionalità si esprime anche in termini di spaziosità: con una lunghezza di 4,17 metri e un bagagliaio da 385 litri, la 600 Sport si adatta perfettamente all’utilizzo quotidiano.
Propulsione ibrida da 145 CV con cambio automatico
Il cuore della 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 è un sistema ibrido da 145 CV, abbinato a un cambio automatico doppia frizione a sei rapporti e paddle al volante, per un’esperienza di guida fluida ma dinamica. La combinazione tra efficienza e reattività si rivolge a chi cerca una vettura versatile ma distintiva. Il modello sarà disponibile anche in altre due versioni:
- ibrida da 110 CV
- elettrica da 156 CV
Dotazione e prezzo promozionale
La nuova serie speciale sarà ordinabile in Italia a partire da 25.900 €, grazie a un’offerta promozionale con finanziamento Stellantis Financial Services. Il prezzo di listino è pari a 31.350 €, con promozione valida fino al 30 novembre 2025, soggetta a rottamazione e condizioni specifiche.
Equipaggiamento e funzionalità
Pur mantenendo compattezza e facilità d’uso, la 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 include una dotazione ricca, pensata per offrire comfort in ogni stagione. Tra gli equipaggiamenti principali:
- Cambio automatico con paddle al volante
- Cerchi in lega da 18”
- Nuovi sedili sportivi e plancia rivestita
- Colore esclusivo Verde Mediterraneo
- Badge laterale “Milano Cortina 2026”
- Interni total black
- Finiture nero lucido esterne
