Informazioni chiave:
- La Fiat Panda 4×4 Sisley è una serie speciale prodotta dal febbraio 1987 al dicembre 1991 con allestimento realizzato con il marchio Sisley del gruppo Benetton. Motore FIRE 1000 da 50 CV, trazione integrale Steyr-Puch con prima ridotta.
- Si riconosce per griglia nel colore carrozzeria, cerchi avorio, portapacchi di serie, inclinometro sulla plancia, interni in velluto cannellato con canoa stilizzata e cinture griffate Sisley.
- Le quotazioni attuali per esemplari in buone condizioni vanno da 3.000 a 8.000 euro. L’esemplare dell’avvocato Agnelli è stato venduto all’asta a 37.000 euro.
La Fiat Panda 4×4 Sisley è una serie speciale della Panda 4×4 prima generazione, lanciata in Italia nel febbraio 1987 e rimasta in produzione fino al dicembre 1991. Il prezzo nell’ultimo listino ufficiale Fiat dell’aprile 1991 era di 15.610.000 lire per la versione chiusa.
La Sisley si distingue dalla 4×4 standard per un allestimento interno ed esterno specifico, realizzato con il contributo del marchio di abbigliamento Sisley del gruppo Benetton, e per l’aggiunta dell’inclinometro sulla plancia. Il motore è il FIRE 1000 da 999 cm³, lo stesso della Panda 4×4 standard. Il sistema di trazione integrale è quello sviluppato da Steyr-Puch.
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Qual è la storia della Fiat Panda 4×4 Sisley?
La Panda 4×4 nasce nel giugno 1983, quando Fiat affida alla casa austriaca Steyr-Puch lo sviluppo di un sistema a quattro ruote motrici per la piccola utilitaria disegnata da Giorgetto Giugiaro. Steyr-Puch progetta l’intero gruppo: frizione, scatola del cambio, albero di trasmissione, assale posteriore con differenziale e freni. L’assemblaggio avviene nello stabilimento di Termini Imerese, in Sicilia. La prima versione monta il motore da 965 cm³ da 48 CV, derivato dall’Autobianchi A112, e pesa 740 kg.
Nel settembre 1985 arriva la prima serie speciale, la Nuova Panda 4×4, prodotta in 5.000 esemplari. Nel gennaio 1986 debutta la gamma Supernova, che porta il motore a 999 cm³ della famiglia FIRE (Fully Integrated Robotized Engine), interamente in lega leggera e con distribuzione monoalbero a camme in testa. Per la 4×4 la potenza sale a 50 CV.
Nel febbraio 1987 Fiat presenta la Sisley come versione di vertice della gamma 4×4. La collaborazione con il brand Sisley del gruppo Benetton porta un allestimento interno completamente ridisegnato e una serie di dettagli estetici specifici all’esterno. Il modello attraversa tre aggiornamenti di listino: la prima serie va da febbraio 1987 a settembre 1987, la seconda da settembre 1987 a novembre 1988, la terza da novembre 1988 a dicembre 1991.
Come si riconosce la Sisley dalla 4×4 standard?
All’esterno la Panda 4×4 Sisley si distingue per la griglia anteriore verniciata nel colore della carrozzeria, i cerchi ruota color avorio con borchiette dedicate, la fascia adesiva “4×4 Sisley” in colore avorio applicata sulle portiere sotto i fascioni paracolpi e la sagoma di una canoa stilizzata sui passaruota posteriori. Il portapacchi integrale è fornito di serie con otto ganci porta-sci in gomma. Tra gli elementi funzionali sono inclusi i lavafari e la presa d’aria sul cofano, un riferimento stilistico all’Autobianchi A112 Abarth.
All’interno, la Sisley monta una tappezzeria in velluto cannellato con inserti in vinilpelle, bordature in vera pelle e la stampa della canoa sugli schienali. Il sottotetto è rivestito in vellutino. Sulla plancia è installato l’inclinometro, assente nella 4×4 standard, che indica i gradi di inclinazione longitudinale e laterale. La dotazione comprende anche l’orologio Veglia Borletti e le cinture di sicurezza griffate Sisley.
La vernice metallizzata è fornita di serie. I colori disponibili nella prima serie sono tre. Il tetto apribile in tela doppio era disponibile come optional a pagamento, con un portapacchi specifico privo di traversine per permettere l’apertura della sezione posteriore.
All’estero il modello veniva commercializzato come Panda 4×4 Brava, con allestimento identico ma privo dei loghi Sisley. In Francia la Brava montava il motore FIRE 1000 da 45 CV a iniezione anziché la versione a carburatore da 50 CV del mercato italiano.
Qual è la meccanica della Fiat Panda 4×4 Sisley?
Il propulsore è il FIRE 1000 da 999 cm³, quattro cilindri in linea con distribuzione monoalbero a camme in testa e alimentazione a carburatore Weber 32. La potenza è di 50 CV. Il cambio è manuale a cinque marce, con frizione antisaltellamento. La trasmissione integrale è inseribile manualmente e dispone di una prima ridotta; in condizioni normali la marcia avviene dalla seconda, e la quinta ha lo stesso rapporto della quarta delle Panda a trazione anteriore. Le sospensioni posteriori adottano le balestre, mentre le versioni Panda standard erano già passate al sistema a ruote interconnesse con asse a Omega nel 1986.
Le dimensioni della carrozzeria sono: lunghezza 341 cm, larghezza 150 cm, altezza 147 cm. La massa in ordine di marcia è di 860 kg. La capacità del bagagliaio va da 272 a 1.088 dm³ con i sedili abbattuti.
Quante versioni esistono della Sisley?
La produzione si articola in tre aggiornamenti ufficiali. La prima serie (febbraio-settembre 1987) ha colori e finiture specifici di lancio. La seconda serie (settembre 1987-novembre 1988) introduce alcune variazioni agli interni, tra cui un diverso orologio con quadrante che indica solo le ore 3-6-9-12 dalla fine del 1990.
La terza serie, indicata nei listini come Sisley 2 (novembre 1988-dicembre 1991), è quella prodotta nel maggior numero di esemplari ed è la versione più diffusa sul mercato dell’usato. La Sisley praticamente montava di serie tutti gli optional previsti per la 4×4 standard contemporanea.
Quanto vale oggi una Fiat Panda 4×4 Sisley?
Le quotazioni per gli esemplari in buone condizioni si collocano tra i 8.000 e i 15.000 euro, con picchi superiori per le unità completamente restaurate e con documentazione originale. Gli esemplari con interni integri, accessori originali e dettagli autentici (orologio, cinture griffate, portapacchi con agganci originali) sono i più ricercati.
La Panda 4×4 prima serie matura i requisiti per l’iscrizione al registro ASI (Auto e Moto d’Epoca), il che comporta vantaggi assicurativi e fiscali. A titolo di riferimento, l’esemplare personale dell’avvocato Giovanni Agnelli è stato venduto all’asta a 37.000 euro.
Scheda tecnica Fiat Panda 4×4 Sisley
- Produzione: febbraio 1987 – dicembre 1991
- Carrozzeria: berlina 3 porte
- Motore: FIRE 1000, 4 cilindri in linea, monoalbero a camme in testa, 999 cm³
- Potenza: 50 CV (versione italiana a carburatore)
- Alimentazione: carburatore Weber 32
- Cambio: manuale 5 marce
- Trazione: integrale inseribile manualmente con prima ridotta (sistema Steyr-Puch)
- Sospensioni anteriori: indipendenti
- Sospensioni posteriori: balestre
- Lunghezza: 341 cm
- Larghezza: 150 cm
- Altezza: 147 cm
- Massa in ordine di marcia: 860 kg
- Bagagliaio: 272-1.088 dm³
- Prezzo originale (listino aprile 1991): 15.610.000 lire