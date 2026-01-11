Fiat presenta Qubo L, veicolo per famiglie e tempo libero disponibile in due lunghezze: 5 posti (4,40 m) e 7 posti (4,75 m). La versione lunga offre 144 configurazioni dei sedili, 27 vani portaoggetti e fino a 3 metri di profondità di carico con sedile anteriore abbattibile. Motori diesel (manuale 100/130 CV o automatico 130 CV), benzina 110 CV ed elettrico 136 CV (solo 5 posti). Allestimenti Pop, Icon e La Prima. Arrivo in Italia ad aprile 2026, prezzo sotto i 22.000 euro.
Fiat amplia l’offerta dedicata alle famiglie con Qubo L, un modello pensato per chi cerca comfort, spazio e praticità senza rinunciare a un carattere “allegro” e versatile: dalla vita urbana alle attività all’aria aperta. Il nuovo Qubo L sarà disponibile in due configurazioni di carrozzeria:
- passo corto a 5 posti (lunghezza 4,40 m),
- passo lungo a 7 posti (lunghezza 4,75 m).
La versione a 7 posti punta tutto sulla modularità: offre tre sedili singolarmente regolabili in seconda fila e due sedili estraibili in terza fila, per un totale dichiarato di 144 possibili combinazioni di seduta. Sul fronte praticità, Fiat evidenzia anche 27 vani portaoggetti e una profondità di carico fino a 3 metri grazie al sedile del passeggero anteriore abbattibile, soluzione utile per trasportare oggetti lunghi o ingombranti.
Motori: diesel, benzina ed elettrico
La gamma sarà articolata e pensata per esigenze differenti. Qubo L è annunciato con:
- diesel: 130 CV con cambio automatico, oppure 100 o 130 CV con cambio manuale;
- benzina: 110 CV;
- elettrico: 136 CV, disponibile sulla versione 5 posti.
Fiat indica inoltre un’autonomia fino a 900 km.
Allestimenti, colori e soluzioni “furbe”
Tre gli allestimenti previsti: Pop, Icon e La Prima. La palette comprende Bianco Gelato, Nero Cinema, (RED), Verde Foresta e Blu Riviera. Tra le soluzioni pratiche spiccano Magic Window e il tetto in vetro multiuso Magic Top: l’idea è semplificare l’accesso al vano e agli oggetti, riducendo la necessità di aprire completamente il portellone.
Per chi alterna città e strade meno perfette, arriva anche il Grip Control, sistema che ottimizza la trazione e la risposta del motore per aumentare stabilità e controllo su fondi a bassa aderenza (come fango, neve o ghiaia). Completa il quadro un ampio portellone posteriore, pensato per rendere più comodo caricare attrezzatura sportiva o bagagli di famiglia.
Il nuovo Fiat Qubo L è atteso negli showroom italiani da aprile 2026, con un prezzo annunciato sotto i 22.000 euro.