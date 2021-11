Retro Spot TV: quando Michael Schumacher guidava la Fiat 600

Lo spot tv di Michael Schumacher per la sua Fiat Seicento Sport, alle prese con il traffico di Roma e i sanpietrini della capitale.

Quando Michael Schumacher correva con la Ferrari in Formula 1, ebbe modo di fare uno spot per la Fiat 600. Imbottigliato nel traffico e nei sanpietrini di Roma, dove la sua Ferrari evidentemente non si trova a proprio agio, Schumacher passa davanti ad un concessionario Fiat.

L’implacabile vigile esegue immediatamente una rimozione forzata, ma ormai Michael è preso dalla sua Seicento. La domanda è inevitabile: “C’è anche Rossa?”.

E’ inutile dire che una lacrimuccia ci è scappata rivedendo Schumacher, ma nello stesso tempo è bello rivedere l’ironia con la quale ha affrontato questo spot.

C’è da dire che la versione Fiat Seicento Sport con allestimento Schumacher prodotta nel 2001, era dotata di cerchi in lega, contagiri, rapporti del cambio ravvicinati, minigonne, spoiler, e cerchi maggiorati. Motore 1.1 FIRE da 40 cv. Ovviamente, c’era anche la versione rosso corsa…

A seconda dello stato di conservazione, oggi può valere da 1.500 ad un massimo di 5.000 euro.

Qui sotto lo spot:

—–

Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguiteci su Facebook, Twitter, Instagram e Flipboard. Non esitate ad inviarci le vostre opinioni e le vostre segnalazioni commentando i nostri post.