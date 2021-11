Retro Spot TV: Fiat Punto. Vado con il primo che incontro… Buonasera!

Lo Spot Tv Fiat Punto Buonasera si intitola "Cogli l'Attimo", realizzato da Leo Burnett con gli attori Morena Salvino e Sergio Saladino. Cogliere l'attimo, sempre!

Vogliamo fare un salto indietro nel tempo, con gli spot tv più belli che riguardano auto e moto: come non citare fin da subito lo Spot TV: Fiat Punto Buonasera? Di sicuro vi ricordate del bellimbusto che ha dato il via ad al tormentone dell’epoca.

Facciamo davvero un passo indietro e torniamo allora tra il 2001 ed il 2002. Quando internet c’era, i telefonini anche, ma non c’erano smartphone e la parola “social” non esisteva ancora, almeno come la conosciamo oggi.

La protagonista femminile era l’attrice Morena Salvino, che nello stesso anno entrava nelle “Letterine” di Passaparola, con Gerry Scotti e poi nel cast di CentoVetrine nel ruolo di Chiara Baldi. E’ lei che è in collera agitando una cornetta. Si badi bene che il telefono è proprio un “fisso”, con tanto di corda lunga, e non un cellulare: segno dei tempi. Scena concitata, con accuse di vario genere al fidanzato al telefono, mentre c’è qualcuno che ascolta… lavando i piatti.

E quanto Morena esclama “Adesso esco e vado col primo che incontro!”, e apre la porta, ci trova proprio l’inquilino del piano inferiore, con grembiule, guanti da cucina, ma anche camicia e cravatta. Enorme sorriso e una sola parola: “Buonaseeeera“.

Lui era Sergio Saladino, attore che ha lavorato in altre pubblicità, oltre che in Incantesimo e La contessa di Castiglione.

Curiosità: pare che in “Vacanze di natale 90” la Cucinotta dicesse qualcosa di simile “vado con il primo che incontro”, e che fosse Ezio Greggio a rispondere “Buonasera”. Non siamo riusciti a trovare la clip relativa, ma ci piace pensare sia vero.

Qui sotto lo Spot Tv Fiat Punto “Cogli L’Attimo”, di Leo Burnett. Un vero e proprio cult di quegli anni.

