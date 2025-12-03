Il segmento delle berline potrebbe non essere del tutto abbandonato da Ford. Dopo aver interrotto la vendita di queste carrozzerie nel mercato statunitense, il CEO Jim Farley ha recentemente riacceso l’interesse per una berlina elettrica a trazione posteriore, pensata per unire prestazioni elevate e accessibilità economica.
Un progetto “skunk works” per il rilancio delle berline
Durante un’intervista rilasciata a Forrest’s Auto Reviews, Farley ha rivelato che Ford sta sviluppando internamente un progetto definito “challenger project”, che potrebbe rappresentare una nuova svolta strategica.
L’idea sarebbe quella di una berlina elettrica dal design aerodinamico, capace di offrire ampio spazio di carico grazie a un sistema posteriore innovativo e una piattaforma tecnica capace di sostenere performance da sportiva.
“Stiamo pensando se sia il caso di realizzare una berlina ad alte prestazioni, a trazione posteriore, completamente elettrica, con un sistema di carico davvero intelligente,” ha spiegato Farley. “Mi piacerebbe ricevere feedback anche dagli utenti su questa idea.”
Una piattaforma universale già pronta
Ford ha già sviluppato una nuova piattaforma EV modulare in grado di supportare diversi tipi di veicoli, inclusi crossover, SUV e potenzialmente anche berline. Questo permette una maggiore flessibilità progettuale e potrebbe ridurre i tempi e i costi di sviluppo per un’eventuale nuova berlina.
Farley ha anche ammesso un certo interesse personale per la Xiaomi SU7, berlina elettrica cinese dal forte impatto sul mercato asiatico. Il riferimento non è casuale: come la SU7, anche la potenziale berlina Ford potrebbe puntare su un design filante, un’autonomia generosa e una gestione intelligente degli spazi.
Oltre a questo progetto sperimentale, si torna a parlare anche della possibilità di una Mustang elettrica a quattro porte. L’ipotesi, già accennata più volte, sarebbe coerente con le nuove tendenze del mercato e potrebbe prendere il nome di “Mach 4”. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, un’eventuale Mustang a quattro porte non arriverebbe prima del 2028.
Ford ripensa la sua strategia nel segmento passeggeri
La gamma di auto passeggeri Ford ha perso slancio negli ultimi anni, dopo la scelta di puntare tutto su SUV, crossover e pick-up. Lo stesso Bill Ford, presidente esecutivo del gruppo, ha recentemente dichiarato la volontà di rilanciare la gamma auto, segno che all’interno dell’azienda c’è la consapevolezza di dover offrire più opzioni a una clientela in trasformazione.
Il ritorno di una berlina elettrica a trazione posteriore, con una combinazione di prestazioni, autonomia e prezzo accessibile, potrebbe rappresentare un’opportunità concreta per riconquistare una fetta di mercato oggi trascurata, specialmente se ben posizionata rispetto alla concorrenza asiatica ed europea.
Fonte: Ford Authority. Aggiornato il: 3 Dicembre 2025.
