Ford ora userà piattaforme Renault per le sue auto elettriche

Dopo la Explorer e la Capri (qui la nostra prova) costruite su piattaforma MEB di Volkswagen, per raggiungere il suo obiettivo di lanciare un’auto elettrica accessibile Ford ha stretto un’alleanza con Renault.
La collaborazione ruota attorno allo sviluppo congiunto di due auto elettriche a marchio Ford, realizzati sulla piattaforma Ampere del Gruppo Renault e prodotti nel Nord della Francia presso gli stabilimenti ElectriCity. Saranno verosimilmente realizzati su base Twingo e R5 E-Tech, con modifiche estetiche soprattutto all’esterno come avvenuto per la Nissan Micra.
Progettati da Ford, sviluppati da Renault
I due nuovi modelli saranno progettati da Ford e sviluppati grazie all’esperienza del Gruppo Renault nel campo dei veicoli elettrici. Le aziende affermano che i veicoli combineranno la dinamica di guida e le caratteristiche del marchio Ford con l’efficienza della piattaforma Ampere. Il primo dei due modelli è atteso nelle concessionarie europee all’inizio del 2028.
Oltre alle auto passeggeri, Ford e Gruppo Renault hanno firmato una Lettera di Intenti per esplorare una collaborazione congiunta su una selezione di veicoli commerciali leggeri. In base alla LOI, i partner valuteranno opportunità di co-sviluppo e produzione di LCV a marchio Ford e Renault destinati ai mercati europei.
L’accordo mira a sfruttare la piattaforma Ampere del Gruppo Renault, il suo ecosistema produttivo dedicato ai veicoli elettrici e la capacità industriale di ElectriCity nel nord della Francia. Unendo competenze ingegneristiche, design e know-how software, entrambe le aziende puntano ad accrescere la competitività e rispondere alle esigenze in evoluzione dei clienti nel mercato automobilistico europeo, in rapida trasformazione.
La mossa riflette una tendenza più ampia del settore verso alleanze e partnership, mentre i costruttori cercano scala ed efficienza nella transizione all’elettrificazione. Ford e Gruppo Renault affermano che questa collaborazione rappresenta il primo passo verso un’offensiva di prodotto più ampia che sarà annunciata nel tempo.
