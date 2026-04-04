Informazioni chiave:
- Il CEO Jim Farley ha dichiarato al CERAWeek 2026 di Houston che i sistemi informatici di Ford erano troppo obsoleti per lo sviluppo di auto elettriche. Il team Skunkworks ha lavorato con strumenti esterni, adottando il CAD Dassault Systèmes.
- Ford ha poi esteso Dassault a tutta l’azienda e sostituito il sistema di rilascio componenti in uso da 40 anni. Lo Skunkworks sviluppa la piattaforma modulare UEV (Universal Electric Vehicle).
- Il vicepresidente John Lawler ha confermato che lo Skunkworks è una struttura permanente. Il metodo di lavoro è ispirato alle startup tecnologiche, non al processo tradizionale dell’industria auto.
Il CEO di Ford, Jim Farley, ha dichiarato durante il CERAWeek 2026 di Houston, in un’intervista con Daniel Yergin, Vice Chairman di S&P Global, che i sistemi informatici dell’azienda erano troppo obsoleti per essere utilizzati dal team dedicato ai nuovi modelli elettrici.
Per questo motivo, il team Skunkworks di Ford ha operato fin dall’inizio con strumenti esterni, adottando tra gli altri il sistema CAD di Dassault Systèmes al posto di quello interno. La scelta si è rivelata così efficace che Ford ha poi esteso Dassault a tutta l’azienda e sostituito il sistema di rilascio dei componenti, in uso da 40 anni.
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Perché Ford ha creato il team Skunkworks
Ford ha istituito il team Skunkworks dopo aver constatato un ritardo di anni rispetto ai costruttori cinesi nel campo della tecnologia per auto elettriche. Il gruppo lavora allo sviluppo della piattaforma UEV (Universal Electric Vehicle), una base modulare destinata a ospitare diversi modelli futuri della gamma elettrica Ford.
Jim Farley ha spiegato che al momento della creazione del team, l’indicazione fu esplicita: “Non usate nessuna delle soluzioni IT di Ford. Usate quello che c’è di meglio”. Il team ha quindi adottato il sistema CAD Dassault, diverso da quello utilizzato nel resto dell’azienda, e ha introdotto nuovi processi di sviluppo prodotto che Ford ha definito “completamente estranei alle procedure operative standard”.
Cosa è cambiato nei sistemi informatici di Ford
L’esperienza del team Skunkworks ha innescato un aggiornamento tecnologico a livello aziendale. Ford ha sostituito il sistema di rilascio componenti, che era in funzione da 40 anni, e ha esteso il CAD Dassault Systèmes a tutte le divisioni.
Farley ha sottolineato che la trasferibilità delle soluzioni sviluppate dallo Skunkworks al resto dell’azienda è il principale indicatore di successo del progetto: non tutto sarà applicabile, ma una parte consistente delle innovazioni di processo è già confluita nella struttura tradizionale di Ford.
Come cambia il modo di sviluppare le auto elettriche in Ford
Il vicepresidente John Lawler ha confermato che il team Skunkworks è una struttura permanente all’interno di Ford. Il metodo di sviluppo adottato dal gruppo si distingue dal processo tradizionale dei costruttori generalisti, che Lawler ha descritto come un sistema di integrazione lineare e progressiva, migliorato in modo incrementale nell’arco di 120 anni.
Lo Skunkworks lavora invece con un approccio più rapido e integrato, simile a quello delle startup tecnologiche. Farley ha aggiunto che la competizione diretta con i costruttori cinesi sui mercati internazionali contribuirà a costruire una nuova competitività interna, che dovrà poi essere trasferita all’intera organizzazione Ford.