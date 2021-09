Hagerty e Oscar Vargas hanno immaginato il Ford Bronco Cabrio con un rendering poco convincente che rende il fuoristrada pacchiano e tozzo. Meglio l'originale.

Quella dei SUV cabrio è una moda non ancora esplosa, ma visto che di recente stanno andando alla grande i SUV coupé, viene proprio da dire “mai dire mai“. E allora ecco il Ford Bronco Cabrio, fortunatamente per ora solo un rendering immaginato da più designer online (quello delle foto è di WB Artist 2.0, gestito da Oscar Vargas), che spoglia lo splendido fuoristrada americano del tetto e lo immagina in diverse situazioni. Se invece cercare un rendering europeo, c’è sempre la bellissima Fiat 126 in chiave moderna.

Cercando sul web ci sono diverse idee di Bronco cabriolet, addirittura in CGI e immaginato in ogni situazione. La costante? Il cielo aperto, il vento tra i capelli, e una forma un po’ tozza.

Ford Bronco Cabrio: meglio di no

L’idea viene prima a Hagerty, che qualche tempo fa ha invitato Oscar Vargas, che per quel che concerne i rendering è parecchio conosciuto, a realizzare un Ford Bronco Cabrio. Ovvero letteralmente a declassare e forse ridicolizzare il fuoristrada americano, rendendolo una cabro a due porte, meno estremo e più pacchiano. Certo, l’idea è quella di renderla una cabrio ad alte prestazioni, ma l’aspetto sembra molto poco robusto.