Ecco la Ford Escort resaturata da Richard Hammond che andrà all’asta

Hammond e l'inedita strategia promozionale del suo nuovo show!

Richard Hammond, il conduttore di The Grand Tour, ha restaurato una Ford Escort RS2000 Mk2 del 1979, che a partire da sabato 25 settembre 2021 sarà in vendita all’asta su Classic Car Auctions. Si tratta (anche) di un’operazione promozionale svolta da Hammond e il suo team, che anticipa il nuovo programma “The Smallest Cog” in onda a breve su Discovey+ UK.

Una Escort RS2000 tornata come nuova



Richard Hammond ha rimesso in servizio la Escort RS2000 con un lavoro certosino, riverniciandola in uno splendido Midnight Blue che attirerà sicuramente l’attenzione dei collezionisti Rally.

Anche perché il prezzo non sarà troppo elevato per una youngtimer di questo genere: la quotazione è tra le 35 e 40 mila sterline.

Chiunque può fare un’offerta registrandosi sul sito: gli interessati possono fare offerte online, per telefono, di persona o su commissione. Inoltre, è possibile ispezionare e “toccare con mano” la vettura, oltre ad altre auto, dal 22 al 25 settembre a Stoneleigh Park, nel Warwickshire.

Anche Hammond, insomma, ha trovato un modo molto “furbo” per farsi notare e attirare l’attenzione sul suo nuovo show.

