Frequenze Radio FM

Logo di Radio Globo Italia

Frequenze Radio Globo 2025: copertura ufficiale in Lazio, Toscana, Abruzzo e Campania

Frequenze FM aggiornate di Radio Globo nel Lazio, Toscana, Abruzzo e Campania. Disponibile anche in streaming.

Di - - Lascia un commento

Radio Globo è una delle emittenti radiofoniche più seguite nel Centro Italia, con una presenza storica fortissima nel Lazio. Il suo mix di musica pop e dance, aggiornamenti di attualità, intrattenimento leggero e programmi coinvolgenti ha conquistato milioni di ascoltatori.

Ecco allora tutte le frequenze ufficiali per ascoltarla via FM, le regioni coperte, i programmi più noti e le modalità per seguirla anche online.

Copertura FM e Frequenze Radio Globo in Italia

Radio Globo trasmette principalmente nel Lazio, ma la sua copertura si estende anche ad alcune zone della Toscana, dell’Abruzzo e della Campania. Di seguito, l’elenco completo e aggiornato delle frequenze.

Lazio

  • Roma: 99.6 FM
  • Civitavecchia: 97.6 FM, 95.7 FM
  • Viterbo: 103.9 FM, 93.1 FM
  • Capranica e Vetralla: 90.8 FM
  • Rieti: 99.5 FM
  • Latina: 99.5 FM, 100.5 FM
  • Landriano: 99.5 FM, 100.5 FM
  • San Felice Circeo: 104.2 FM
  • Terracina: 99.6 FM
  • Gaeta e Formia: 104.3 FM
  • Fondi: 104.4 FM, 99.6 FM
  • Frosinone: 107.0 FM, 98.8 FM
  • Subiaco: 100.2 FM
  • Segni, Anagni, Colleferro, Valmontone: 96.7 FM, 88.4 FM
  • Sora e Isola del Liri: 106.5 FM
  • Boville Ernica: 107.0 FM
  • Cassino: 102.0 FM, 107.0 FM, 96.5 FM
  • Valle di Comino: 87.9 FM, 106.8 FM
  • Fiuggi: 100.7 FM

Toscana

  • Grosseto e Provincia: 95.7 FM
  • Argentario: 95.7 FM

Abruzzo

  • Ovindoli: 105.5 FM

Campania

  • Roccamonfina (provincia di Caserta): 106.6 FM

Modalità di ascolto online

Per chi non si trova nelle aree coperte dal segnale FM, Radio Globo è disponibile in tutto il mondo grazie al servizio di streaming digitale. L’ascolto può avvenire attraverso:

  • Il sito ufficiale della radio, con player in diretta sempre attivo
  • L’app Radio Globo per Android e iOS, scaricabile gratuitamente
  • Piattaforme terze come TuneIn o Radioplayer

Queste soluzioni consentono di ascoltare la radio ovunque, anche in auto tramite connessione bluetooth o sistemi come Apple CarPlay e Android Auto.

Programmi principali e palinsesto attuale

Radio Globo propone un palinsesto ricco, basato su musica, intrattenimento e aggiornamenti in tempo reale. Alcuni dei programmi di punta includono:

  • The Morning Show: la trasmissione di punta del mattino, con satira, notizie e interazione con gli ascoltatori
  • Power Selection: selezione musicale dei brani più forti della settimana
  • 40 Gradi: fascia musicale estiva presente anche nella programmazione serale
  • Music Non Stop: trasmessa di notte e al mattino presto

Tra gli speaker più noti figurano Massimo Vari, Giovanni Lucifora, Flaminia Cappelli, Tommaso Di Vito, Roberta Coletti, Jacopo Saliani e Angelica Baraldi.

Il palinsesto completo è aggiornato quotidianamente e disponibile sul sito ufficiale.

Vantaggi di ascoltare Radio Globo

Radio Globo offre numerosi motivi per essere tra le radio più amate:

  • Ampia copertura regionale in FM
  • Programmazione musicale aggiornata, italiana e internazionale
  • Programmi ironici e coinvolgenti
  • Interazione diretta con il pubblico via social, SMS e WhatsApp
  • Possibilità di ascolto digitale ovunque nel mondo

Leggi anche:


Domande frequenti (FAQ)

Qual è la frequenza di Radio Globo a Roma?
La frequenza ufficiale a Roma è 99.6 FM.

Posso ascoltare Radio Globo se non vivo nel Lazio?
Sì, tramite streaming online o in FM nelle zone coperte in Toscana, Abruzzo e Campania.

Come posso ascoltare Radio Globo in auto?
Se sei in un’area coperta, basta sintonizzarsi sulla frequenza FM locale. In alternativa, collega il telefono via Bluetooth e ascolta tramite app o sito.

Radio Globo ha un’app ufficiale?
Sì, è disponibile gratuitamente su Google Play e App Store.

Dove trovo il palinsesto aggiornato?
Il palinsesto completo è disponibile sul sito ufficiale di Radio Globo.

Ci sono podcast disponibili?
Sì, alcune trasmissioni sono disponibili anche in formato podcast o replica.

Radio Globo rappresenta una delle realtà più solide nel panorama radiofonico regionale, con una copertura attenta e puntuale nelle aree servite e un’offerta musicale e di intrattenimento sempre attuale. Grazie alla disponibilità in streaming, è possibile seguirla ovunque, mantenendo il legame con la programmazione originale.

 

whatsapp banner
telegram

 

 

Scelti dalla redazione: