Frequenze Radio Globo 2025: copertura ufficiale in Lazio, Toscana, Abruzzo e Campania

Radio Globo è una delle emittenti radiofoniche più seguite nel Centro Italia, con una presenza storica fortissima nel Lazio. Il suo mix di musica pop e dance, aggiornamenti di attualità, intrattenimento leggero e programmi coinvolgenti ha conquistato milioni di ascoltatori.
Ecco allora tutte le frequenze ufficiali per ascoltarla via FM, le regioni coperte, i programmi più noti e le modalità per seguirla anche online.
Copertura FM e Frequenze Radio Globo in Italia
Radio Globo trasmette principalmente nel Lazio, ma la sua copertura si estende anche ad alcune zone della Toscana, dell’Abruzzo e della Campania. Di seguito, l’elenco completo e aggiornato delle frequenze.
Lazio
- Roma: 99.6 FM
- Civitavecchia: 97.6 FM, 95.7 FM
- Viterbo: 103.9 FM, 93.1 FM
- Capranica e Vetralla: 90.8 FM
- Rieti: 99.5 FM
- Latina: 99.5 FM, 100.5 FM
- Landriano: 99.5 FM, 100.5 FM
- San Felice Circeo: 104.2 FM
- Terracina: 99.6 FM
- Gaeta e Formia: 104.3 FM
- Fondi: 104.4 FM, 99.6 FM
- Frosinone: 107.0 FM, 98.8 FM
- Subiaco: 100.2 FM
- Segni, Anagni, Colleferro, Valmontone: 96.7 FM, 88.4 FM
- Sora e Isola del Liri: 106.5 FM
- Boville Ernica: 107.0 FM
- Cassino: 102.0 FM, 107.0 FM, 96.5 FM
- Valle di Comino: 87.9 FM, 106.8 FM
- Fiuggi: 100.7 FM
Toscana
- Grosseto e Provincia: 95.7 FM
- Argentario: 95.7 FM
Abruzzo
- Ovindoli: 105.5 FM
Campania
- Roccamonfina (provincia di Caserta): 106.6 FM
Modalità di ascolto online
Per chi non si trova nelle aree coperte dal segnale FM, Radio Globo è disponibile in tutto il mondo grazie al servizio di streaming digitale. L’ascolto può avvenire attraverso:
- Il sito ufficiale della radio, con player in diretta sempre attivo
- L’app Radio Globo per Android e iOS, scaricabile gratuitamente
- Piattaforme terze come TuneIn o Radioplayer
Queste soluzioni consentono di ascoltare la radio ovunque, anche in auto tramite connessione bluetooth o sistemi come Apple CarPlay e Android Auto.
Programmi principali e palinsesto attuale
Radio Globo propone un palinsesto ricco, basato su musica, intrattenimento e aggiornamenti in tempo reale. Alcuni dei programmi di punta includono:
- The Morning Show: la trasmissione di punta del mattino, con satira, notizie e interazione con gli ascoltatori
- Power Selection: selezione musicale dei brani più forti della settimana
- 40 Gradi: fascia musicale estiva presente anche nella programmazione serale
- Music Non Stop: trasmessa di notte e al mattino presto
Tra gli speaker più noti figurano Massimo Vari, Giovanni Lucifora, Flaminia Cappelli, Tommaso Di Vito, Roberta Coletti, Jacopo Saliani e Angelica Baraldi.
Il palinsesto completo è aggiornato quotidianamente e disponibile sul sito ufficiale.
Vantaggi di ascoltare Radio Globo
Radio Globo offre numerosi motivi per essere tra le radio più amate:
- Ampia copertura regionale in FM
- Programmazione musicale aggiornata, italiana e internazionale
- Programmi ironici e coinvolgenti
- Interazione diretta con il pubblico via social, SMS e WhatsApp
- Possibilità di ascolto digitale ovunque nel mondo
Domande frequenti (FAQ)
Qual è la frequenza di Radio Globo a Roma?
La frequenza ufficiale a Roma è 99.6 FM.
Posso ascoltare Radio Globo se non vivo nel Lazio?
Sì, tramite streaming online o in FM nelle zone coperte in Toscana, Abruzzo e Campania.
Come posso ascoltare Radio Globo in auto?
Se sei in un’area coperta, basta sintonizzarsi sulla frequenza FM locale. In alternativa, collega il telefono via Bluetooth e ascolta tramite app o sito.
Radio Globo ha un’app ufficiale?
Sì, è disponibile gratuitamente su Google Play e App Store.
Dove trovo il palinsesto aggiornato?
Il palinsesto completo è disponibile sul sito ufficiale di Radio Globo.
Ci sono podcast disponibili?
Sì, alcune trasmissioni sono disponibili anche in formato podcast o replica.
Radio Globo rappresenta una delle realtà più solide nel panorama radiofonico regionale, con una copertura attenta e puntuale nelle aree servite e un’offerta musicale e di intrattenimento sempre attuale. Grazie alla disponibilità in streaming, è possibile seguirla ovunque, mantenendo il legame con la programmazione originale.