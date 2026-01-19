Nel 2026, chi ama il rock in Italia non può non conoscere Radiofreccia, l’emittente del gruppo RTL 102.5 dedicata interamente alla musica senza filtri. Nata come un progetto sperimentale e cresciuta fino a diventare un punto di riferimento, oggi Radiofreccia trasmette su FM, DAB+, digitale terrestre e web streaming, raggiungendo milioni di ascoltatori ogni giorno.
Uno degli aspetti fondamentali per gli appassionati rimane la possibilità di sintonizzarsi via FM: nonostante la diffusione di internet e piattaforme digitali, le frequenze radio sono ancora il cuore pulsante dell’ascolto. Vediamo allora tutte le frequenze Radiofreccia FM 2026, suddivise per città e regione, insieme a suggerimenti su come ascoltare la tua radio preferita ovunque ti trovi.
Frequenze Radiofreccia 2026 in Italia
Valle d’Aosta
- Aosta: 90.6, 92.3
Trentino Alto Adige
- Bolzano: 90.8
- Trento: 107.9
Veneto
- Belluno: 107.8
- Padova: 96.2, 97.7, 98.4, 99.0
- Rovigo: 96.2, 97.7
- Treviso: 90.7, 96.2, 98.4, 99.0
- Venezia: 90.7, 96.2, 98.4, 99.0
- Verona: 91.0, 97.5, 97.7, 98.3, 101.29
- Vicenza: 93.2, 96.2
Friuli Venezia Giulia
- Gorizia: 90.7, 95.7
- Pordenone: 90.7, 93.9, 94.7, 99.0
- Trieste: 89.0, 97.3, 101.8
- Udine: 90.7, 93.9, 104.6
Lombardia
- Bergamo: 89.2, 91.0, 91.1, 91.3
- Brescia: 91.0, 91.3, 96.2, 103.1
- Como: 91.4, 95.0, 95.1, 101.4
- Cremona: 89.1, 91.0, 91.3, 96.2, 97.7
- Landriano 91.0, 91.1, 91.4, 95.1, 96.3, 103.5
- Lecco: 88.1, 91.2, 91.5, 93.5, 93.6, 105.9
- Lodi: 89.1, 91.0, 91.1, 91.3, 91.4, 95.1, 96.3, 103.5
- Mantova: 91.0, 91.3, 95.9, 97.7, 98.3
- Milano: 91.0, 91.1, 91.4, 95.1, 96.3, 103.5
- Monza: 91.0, 91.1, 91.3, 91.4, 95.1, 96.3, 103.5
- Pavia: 91.0, 91.1, 91.4, 95.1, 96.3, 103.5
- Sondrio: 105.5
- Varese: 95.1, 101.4
Piemonte
- Alessandria: 92.0, 95.1, 96.3
- Asti: 92.4, 96.3, 105.8
- Biella: 95.2, 96.3, 98.0, 101.4
- Cuneo: 105.8
- Novara: 95.1, 95.2, 96.3, 101.4
- Torino: 90.9, 96.3, 106.0
- Verbania: 95.1
- Vercelli: 95.1, 95.2, 96.3, 101.4
Liguria
- Genova: 96.0
- Imperia: 87.6, 93.0
- La Spezia: 105.8
- Savona: 96.0, 101.6
Emilia Romagna
- Bologna: 97.7, 106.2, 107.6
- Ferrara: 97.7, 98.6, 107.6
- Forlì: 107.5
- Modena: 97.7, 98.8
- Parma: 89.1, 91.0, 91.3, 97.7
- Piacenza: 89.1, 91.0, 91.3, 93.9
- Ravenna: 93.1, 107.5
- Reggio nell’Emilia: 89.1, 91.3, 97.7
- Rimini: 104.0, 104.2
Toscana
- Arezzo: 87.5, 93.4, 93.6
- Firenze: 87.5, 91.4, 93.6
- Grosseto: 93.2, 94.1, 100.0
- Livorno: 87.5, 92.4, 100.4, 104.3
- Lucca: 87.5, 104.3
- Massa: 92.4, 100.4, 100.9, 104.3
- Pisa: 87.5, 92.4, 100.4, 104.3
- Pistoia: 87.5, 91.4, 93.6
- Prato: 87.5, 91.4, 93.6, 107.1
- Siena: 93.2
Marche
- Ancona: 88.8, 103.0
- Ascoli Piceno: 94.3
- Fermo: 94.0
- Macerata: 94.0
- Pesaro: 98.4, 104.0
Umbria
- Perugia: 90.0, 93.2, 96.7, 99.2
- Terni: 104.3
Lazio
- Frosinone: 94.3
- Latina: 92.4, 102.1
- Rieti: 88.4, 92.2
- Viterbo: 93.2, 96.7
Abruzzo
- Chieti: 104.0, 106.1
- L’Aquila: 88.3, 94.3
- Pescara: 104.0, 106.1
- Teramo: 96.5
Molise
- Campobasso: 90.1, 102.3
- Isernia: 90.1, 105.8
Campania
- Avellino: 92.1, 106.3
- Benevento: 101.5
- Caserta: 92.1, 95.2
- Napoli: 92.1, 95.2
- Salerno: 89.9, 97.0
Puglia
- Andria: 94.3, 98.4, 99.7
- Bari: 105.2, 107.6
- Barletta: 94.3, 98.4, 99.7
- Brindisi: 94.3, 106.3
- Foggia: 98.4
- Lecce: 94.3, 105.3
- Taranto: 87.8, 94.3, 100.0
- Trani: 90.1, 94.3, 98.4, 99.7
Basilicata
- Matera: 103.4
- Potenza: 103.1, 107.3
Calabria
- Catanzaro: 102.2, 107.1
- Cosenza: 100.0
- Crotone: 103.3, 107.0
- Reggio di Calabria: 89.6, 95.1, 100.9, 103.0
Sicilia
- Agrigento: 100.9, 106.3
- Caltanissetta: 90.3, 96.2
- Catania: 100.6, 103.0, 106.8
- Enna: 90.3, 106.8
- Messina: 89.6, 98.2, 100.9
- Palermo: 93.5, 97.8
- Ragusa: 94.1, 94.3, 95.9, 100.6
- Siracusa: 102.4, 103.0, 106.8
- Trapani: 90.2, 106.8
Sardegna
- Cagliari: 92.4, 107.9
- Carbonia: 97.2
- Nuoro: 99.6
- Oristano: 88.4, 88.8
- Sassari: 104.6
Tutti i modi per ascoltare Radio Freccia
In tv sul Digitale Terrestre
- Canale 258
Televisione Satellitare
- Sky: Canale 738 HD
Streaming e App
- Sito web: radiofreccia.rtl.it
- App RTL 102.5 PLAY (include Radio Freccia)Android
iOS
DAB+
Radio Freccia è disponibile anche in digitale DAB+ nelle principali aree metropolitane italiane, tramite l’operatore EuroDab Italia che copre l’85% del territorio nazionale.