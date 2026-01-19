Radiofreccia 2026: tutte le frequenze FM e come ascoltarla su DAB+, Sky e web streaming

Tutte le frequenze Radiofreccia 2026 aggiornate città per città. Guida completa all’ascolto su FM, DAB+, Digitale Terrestre, Sky e streaming via web e app.

Logo di Radiofreccia del gruppo RTL 102.5
Frequenze Radio FM

Nel 2026, chi ama il rock in Italia non può non conoscere Radiofreccia, l’emittente del gruppo RTL 102.5 dedicata interamente alla musica senza filtri. Nata come un progetto sperimentale e cresciuta fino a diventare un punto di riferimento, oggi Radiofreccia trasmette su FM, DAB+, digitale terrestre e web streaming, raggiungendo milioni di ascoltatori ogni giorno.

Uno degli aspetti fondamentali per gli appassionati rimane la possibilità di sintonizzarsi via FM: nonostante la diffusione di internet e piattaforme digitali, le frequenze radio sono ancora il cuore pulsante dell’ascolto. Vediamo allora tutte le frequenze Radiofreccia FM 2026, suddivise per città e regione, insieme a suggerimenti su come ascoltare la tua radio preferita ovunque ti trovi.

Frequenze Radiofreccia 2026 in Italia

Valle d’Aosta

  • Aosta: 90.6, 92.3

Trentino Alto Adige

  • Bolzano: 90.8
  • Trento: 107.9

Veneto

  • Belluno: 107.8
  • Padova: 96.2, 97.7, 98.4, 99.0
  • Rovigo: 96.2, 97.7
  • Treviso: 90.7, 96.2, 98.4, 99.0
  • Venezia: 90.7, 96.2, 98.4, 99.0
  • Verona: 91.0, 97.5, 97.7, 98.3, 101.29
  • Vicenza: 93.2, 96.2

Friuli Venezia Giulia

  • Gorizia: 90.7, 95.7
  • Pordenone: 90.7, 93.9, 94.7, 99.0
  • Trieste: 89.0, 97.3, 101.8
  • Udine: 90.7, 93.9, 104.6

Lombardia

  • Bergamo: 89.2, 91.0, 91.1, 91.3
  • Brescia: 91.0, 91.3, 96.2, 103.1
  • Como: 91.4, 95.0, 95.1, 101.4
  • Cremona: 89.1, 91.0, 91.3, 96.2, 97.7
  • Landriano 91.0, 91.1, 91.4, 95.1, 96.3, 103.5
  • Lecco: 88.1, 91.2, 91.5, 93.5, 93.6, 105.9
  • Lodi: 89.1, 91.0, 91.1, 91.3, 91.4, 95.1, 96.3, 103.5
  • Mantova: 91.0, 91.3, 95.9, 97.7, 98.3
  • Milano: 91.0, 91.1, 91.4, 95.1, 96.3, 103.5
  • Monza: 91.0, 91.1, 91.3, 91.4, 95.1, 96.3, 103.5
  • Pavia: 91.0, 91.1, 91.4, 95.1, 96.3, 103.5
  • Sondrio: 105.5
  • Varese: 95.1, 101.4

Piemonte

  • Alessandria: 92.0, 95.1, 96.3
  • Asti: 92.4, 96.3, 105.8
  • Biella: 95.2, 96.3, 98.0, 101.4
  • Cuneo: 105.8
  • Novara: 95.1, 95.2, 96.3, 101.4
  • Torino: 90.9, 96.3, 106.0
  • Verbania: 95.1
  • Vercelli: 95.1, 95.2, 96.3, 101.4

Liguria

  • Genova: 96.0
  • Imperia: 87.6, 93.0
  • La Spezia: 105.8
  • Savona: 96.0, 101.6

Emilia Romagna

  • Bologna: 97.7, 106.2, 107.6
  • Ferrara: 97.7, 98.6, 107.6
  • Forlì: 107.5
  • Modena: 97.7, 98.8
  • Parma: 89.1, 91.0, 91.3, 97.7
  • Piacenza: 89.1, 91.0, 91.3, 93.9
  • Ravenna: 93.1, 107.5
  • Reggio nell’Emilia: 89.1, 91.3, 97.7
  • Rimini: 104.0, 104.2

Toscana

  • Arezzo: 87.5, 93.4, 93.6
  • Firenze: 87.5, 91.4, 93.6
  • Grosseto: 93.2, 94.1, 100.0
  • Livorno: 87.5, 92.4, 100.4, 104.3
  • Lucca: 87.5, 104.3
  • Massa: 92.4, 100.4, 100.9, 104.3
  • Pisa: 87.5, 92.4, 100.4, 104.3
  • Pistoia: 87.5, 91.4, 93.6
  • Prato: 87.5, 91.4, 93.6, 107.1
  • Siena: 93.2

Marche

  • Ancona: 88.8, 103.0
  • Ascoli Piceno: 94.3
  • Fermo: 94.0
  • Macerata: 94.0
  • Pesaro: 98.4, 104.0

Umbria

  • Perugia: 90.0, 93.2, 96.7, 99.2
  • Terni: 104.3

Lazio

  • Frosinone: 94.3
  • Latina: 92.4, 102.1
  • Rieti: 88.4, 92.2
  • Viterbo: 93.2, 96.7

Abruzzo

  • Chieti: 104.0, 106.1
  • L’Aquila: 88.3, 94.3
  • Pescara: 104.0, 106.1
  • Teramo: 96.5

Molise

  • Campobasso: 90.1, 102.3
  • Isernia: 90.1, 105.8

Campania

  • Avellino: 92.1, 106.3
  • Benevento: 101.5
  • Caserta: 92.1, 95.2
  • Napoli: 92.1, 95.2
  • Salerno: 89.9, 97.0

Puglia

  • Andria: 94.3, 98.4, 99.7
  • Bari: 105.2, 107.6
  • Barletta: 94.3, 98.4, 99.7
  • Brindisi: 94.3, 106.3
  • Foggia: 98.4
  • Lecce: 94.3, 105.3
  • Taranto: 87.8, 94.3, 100.0
  • Trani: 90.1, 94.3, 98.4, 99.7

Basilicata

  • Matera: 103.4
  • Potenza: 103.1, 107.3

Calabria

  • Catanzaro: 102.2, 107.1
  • Cosenza: 100.0
  • Crotone: 103.3, 107.0
  • Reggio di Calabria: 89.6, 95.1, 100.9, 103.0

Sicilia

  • Agrigento: 100.9, 106.3
  • Caltanissetta: 90.3, 96.2
  • Catania: 100.6, 103.0, 106.8
  • Enna: 90.3, 106.8
  • Messina: 89.6, 98.2, 100.9
  • Palermo: 93.5, 97.8
  • Ragusa: 94.1, 94.3, 95.9, 100.6
  • Siracusa: 102.4, 103.0, 106.8
  • Trapani: 90.2, 106.8

Sardegna

  • Cagliari: 92.4, 107.9
  • Carbonia: 97.2
  • Nuoro: 99.6
  • Oristano: 88.4, 88.8
  • Sassari: 104.6

Tutti i modi per ascoltare Radio Freccia

In tv sul Digitale Terrestre

  • Canale 258

Televisione Satellitare

  • Sky: Canale 738 HD

Streaming e App

DAB+

Radio Freccia è disponibile anche in digitale DAB+ nelle principali aree metropolitane italiane, tramite l’operatore EuroDab Italia che copre l’85% del territorio nazionale.

