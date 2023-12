5 gadget strani per auto che non sapevi di volere!

Sei stanco della solita routine di guida e desideri aggiungere un pizzico di eccentrica stravaganza ai tuoi viaggi? Ecco una lista di gadget strani per auto che troverai su Amazon e che molto probabilmente non sapevi nemmeno di volere!

5 gadget strani per auto: il segnale luminoso led

Il segnale luminoso led per auto programmabile di TsoLay è l’accessorio perfetto per personalizzare un messaggio con la tua vettura. Con la sua tecnologia, puoi creare e mostrare testi personalizzati, modelli e animazioni, comunicando in modo divertente con gli altri conducenti.

Tra le sue caratteristiche principali: il segnale luminoso led è programmabile via smartphone tramite un’app dedicata. Vi permette di scrivere messaggi personalizzati o scegliere tra una varietà di modelli e animazioni predefinite. Con il suo display led ad alta luminosità, i messaggi sono chiaramente visibili di giorno e di notte.

Il design compatto e l’installazione semplice rendono questo segnale led adatto a qualsiasi tipo di auto, senza necessità di attrezzi speciali o modifiche permanenti al veicolo. Questo segnale può essere utilizzato per comunicare situazioni di emergenza o avvisi di sicurezza agli altri conducenti.

Il cestino della spazzatura per auto

Questo cestino dell’immondizia per auto è un accessorio indispensabile per mantenere la tua vettura pulita e ordinata durante i viaggi. Con il suo design intelligente e multifunzionale, offre una soluzione pratica per gestire i rifiuti in auto.

Facile da ripiegare quando non in uso, questo cestino occupa pochissimo spazio, rendendolo perfetto anche per le auto più piccole. E’ dotato di un coperchio separato, per usare comodamente un sacchetto della spazzatura usa e getta e poter comunque chiudere il coperchio.

Realizzato in poliestere con materiali impermeabili, è resistente a versamenti e perdite, ed è facile da pulire e lavare. Oltre ad essere usato come pattumiera, ha 2 tasche laterali in rete e una tasca frontale e si trasforma in un organizer che può essere utilizzato per riporre piccoli oggetti come fazzoletti, giocattoli, buste, snack, ombrelli, ecc.

Luci Led Multicolore per l’interno dell’auto Govee

Le luci Led Multicolore per gli interni dell’auto di Govee trasformano l’abitacolo della tua vettura in un ambiente vibrante e colorato (un po’ disco dance!). I cavi sono lunghi e adatti a qualsiasi modello di auto. Il retro della striscia luminosa è dotato di adesivo, due linee si collegano con quattro strisce luminose, non è quindi necessario assemblare la striscia luminosa.

Grazie all’app “Govee Home” potete cambiare facilmente i colori, regolare la luminosità e creare effetti di luce dinamici direttamente dal vostro smartphone. E’ dotato di microfono integrato, che si regola automaticamente in base al suono ambientale, quindi le luci a led cambiano colore con la musica. Alimentate tramite USB, queste luci sono facili da collegare e utilizzare, senza la necessità di modifiche all’impianto elettrico dell’auto.

Coperchio pulsante avvio auto in stile… Supereroe!

Se siete dei fan della Marvel, queste coperture per il pulsante di avvio auto sono ciò che fa per voi! Realizzati per adattarsi a oltre il 95% dei modelli di auto, questi accessori aggiungono un tocco di stile da supereroe all’interno della tua auto.

Realizzati in lega di zinco di alta qualità, resistono alla corrosione, ai graffi e all’usura. Progettati per adattarsi ergonomicamente al pulsante di avvio del motore della tua auto, si integrano perfettamente con l’interno del veicolo e possono essere ruotati di 180 gradi. Si applicano con nastro biadesivo senza lasciare residui di colla.

Adesivi per auto

Se volete dare un tocco originale alla vostra auto, ecco gli adesivi a forma di artigli! Realizzati in vinile resistente, questi adesivi sono impermeabili e resistono anche alle alte temperature. L’applicazione degli adesivi è semplice e diretta. Basta pulire la superficie della tua auto, rimuovere l’adesivo e premere per fissarlo. Si adattano perfettamente su qualsiasi superficie liscia. Oltre alle auto possono essere utilizzati su laptop, frigoriferi, pareti, scrivanie, porte, paraurti e finestre…

Ecco fatto, questi sono solo alcuni dei gadget per auto che potete trovare su Amazon. Che siate alla ricerca di un regalo originale o vogliate semplicemente aggiungere un tocco di stravaganza alla vostra auto, questi gadget siamo certi porteranno un sorriso e forse… anche qualche perplessità!

