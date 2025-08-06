Garage Italia Customs presenta la 500 Spiaggina Volare per la stagione estiva 2025, in collaborazione con i VRetreats di VOIhotels a Taormina. L’auto, rifinita in azzurro Volare e dotata di sedili firmati Bonacina e cuscini Mariaflora, unisce estetica e funzionalità. La propulsione elettrica è curata da Newtron Group.
Garage Italia Customs sceglie ancora una volta la scena dell’ospitalità di alto livello per presentare la propria interpretazione contemporanea della 500 Spiaggina. Per l’estate 2025, l’atelier di personalizzazione collabora con VRetreats – la collezione di hotel firmata VOIhotels – portando il fascino senza tempo di questa reinterpretazione balneare nei due alberghi più esclusivi di Taormina: l’Atlantis Bay e il Mazzarò Sea Palace.
Una livrea ispirata al cielo
La 500 protagonista dell’iniziativa è rifinita in un vivace azzurro Volare, frutto della collaborazione con RM Paint. Questa tinta richiama subito l’atmosfera estiva italiana, evocando il cielo terso della Sicilia e i riflessi del Mar Ionio. Si tratta di una scelta cromatica pensata per armonizzarsi con la location, offrendo una presenza discreta ma distintiva nei contesti eleganti dei resort VRetreats.
Materiali studiati per il comfort estivo
Uno degli elementi che rendono unico questo esemplare è il trattamento riservato agli interni. I sedili, disegnati e realizzati da Bonacina, sono in Polycore: un materiale resistente ai raggi solari e alla salsedine, ideale per l’uso intensivo nelle località costiere. Il tutto è completato da un set di cuscini artigianali firmati Mariaflora, realizzati con tessuti outdoor di alta gamma. Le cromie sono scelte per valorizzare l’auto e integrarsi con il paesaggio marino, con nuance coordinate che richiamano spiagge, acqua e luce estiva.
Mobilità elettrica: design e attenzione all’ambiente
La conversione alla propulsione elettrica è affidata a Newtron Group, partner abituale di Garage Italia in progetti di questo tipo. L’obiettivo non è solo quello di garantire un’esperienza di guida silenziosa e fluida, ma anche di proporre un’idea di mobilità più attenta al contesto urbano e ambientale. Perfetta per gli spostamenti in una località turistica come Taormina, la 500 Spiaggina si propone così come mezzo pratico e sofisticato al tempo stesso.
Questa nuova edizione della 500 Spiaggina è pensata non solo come mezzo di trasporto, ma come parte integrante dell’esperienza offerta ai clienti degli hotel VRetreats. L’idea è quella di regalare agli ospiti un assaggio autentico di lifestyle italiano, tra artigianato, estetica ricercata e comfort contemporaneo. L’auto sarà a disposizione degli ospiti per esplorare i dintorni o semplicemente per vivere il piacere di un’uscita tra le vie storiche di Taormina o lungo la costa.
Un’auto da vivere: stile, relax e leggerezza
Garage Italia continua il suo percorso di personalizzazione sartoriale, reinterpretando la mobilità in chiave lifestyle. La 500 Spiaggina Volare, con il suo profilo leggero e il suo spirito informale, si integra nel contesto dei resort VRetreats come un oggetto di design mobile: accessibile, raffinato e pronto a regalare momenti di puro piacere.