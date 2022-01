Gli amanti dell'avventura e del fuoristrada ora hanno la libertà di viaggiare ed esplorare in tranquillità e sicurezza grazie alla tecnologia di comunicazione satellitare inReach.

Garmin Tread 2022: tre nuovi dispositivi di navigazione dedicati al mondo off-road, caratterizzati da una scocca robusta, impermeabili e resistenti alla polvere, i nuovi modelli Garmin sono stati progettati appositamente per andare incontro alle esigenze di tutti gli appassionati della guida di fuoristrada.

Garmin Tread SxS Edition dispone di un ampio schermo da 8 pollici ed è pensato per una categoria in costante crescita, quella dei Side-by-Side (SxS), meglio conosciuti come UTV. Garmin Tread XL Overland Edition, che viene proposto in due versioni con schermi da 8 pollici e da 10 pollici, è invece dedicato al mondo più estremo dell’Overlanding, dove natura selvaggia e scenari mozzafiato fanno da sfondo a imprese ai limiti del possibile.

Tante le caratteristiche tecniche che rendono imperdibili entrambi i dispositivi: dal touchscreen pensato per l’uso con i guanti, al nuovo sistema di navigazione turn-by-turn, in grado di condurre anche lungo i percorsi fuoristrada; dalla tecnologia satellitare inReach, per la comunicazione e per le richieste di soccorso, alla funzione Group Ride Tracking, che permette di rimanere sempre in contatto con gli altri rider.

Garmin Tread 2022: Tread XL Overland e Tread Overland Edition

Disponibili con display da 10 e 8 pollici, le due versioni di Tread Overland consentono una visione più chiara del percorso grazie a funzioni che aiutano a migliorare ogni esperienza in fuoristrada:

Navigazione turn-by-turn anche sui sentieri utilizzando la mappatura integrata ART (Advanced Road Trails) di OpenStreetMap (OSM)

Tecnologia satellitare inReach integrata per restare in contatto in qualsiasi luogo ci si trovi grazie alla messaggistica bidirezionale, alla condivisione della posizione e alla richiesta di soccorso (richiede un abbonamento acquistabile separatamente)

Funzione Group Ride Tracking4 per seguire gli amici sul display del Tread o dallo smartphone grazie all’App Garmin Tread

Cartografia topografica con mappe 3D per l’Europa, l’Africa (incluso Tracks4Africa) e il Medio Oriente

Punti di interesse iOverlander, ACSI, Campercontact e Trailer’s PARK per la ricerca di campeggi e aree di sosta

Immagini satellitari BirdsEye, scaricabili sul dispositivo senza costi aggiuntivi

Percorsi stradali personalizzati5 in base alle dimensioni e al peso del veicolo

App Garmin Tread per pianificare su smartphone i percorsi con le stesse mappe, profili e preferenze di percorso disponibili sul dispositivo Tread

Associazione con altri dispositivi off-road, compreso il Group Ride Tracker di Garmin, per il rilevamento della posizione e la messaggistica predefinita via VHF

Compatibilità con la digital box Garmin PowerSwitch per controllare gli accessori a 12 volt del veicolo dallo schermo del dispositivo.

Per l’ambito cinofilo, è disponibile l’associazione ad alcuni localizzatori GPS per cani, per monitorarne la posizione direttamente dal veicolo

Garmin Tread 2022: Tread SxS Edition

Per gli appassionati di Side-by-Side, il Tread SxS Edition con display da 8 pollici incorpora gran parte delle funzioni di navigazione della serie Tread Overland e include di serie il Group Ride Tracker, che permette la condivisione della posizione e l’invio di messaggi predefiniti con tutti i compagni di viaggio.

Questo nuovo dispositivo powersport è progettato secondo gli standard militari per resistere anche ai percorsi off-road più difficili.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.