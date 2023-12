Genesis X Gran Berlinetta è l’attuale vertice dell’evoluzione delle auto coreane

Che i tempi delle auto coreane viste come non particolarmente belle ed economiche siano finiti lo sappiamo bene. Ma la Genesis X Gran Berlinetta Vision è forse la sintesi perfetta dell‘evoluzione del gruppo Hyundai in termini di tecnologia e design.

Una concept car che sembra uscita da un videogioco, e che infatti nasce per Gran Turismo, e che però è quanto di più bello mai visto dalla Corea. E sicuramente tra le più belle viste negli ultimi anni.

Perché la Genesis X Gran Berlinetta è così importante

Per quanto solo virtuale, è un’auto cruciale per il marchio: dimostra quanto sia intenzionato ad andare oltre, entrare in pieno nel segmento della supercar, a presentare tutto ciò che Hyundai è in grado di offrire su un’auto. E questo, ad appena 8 anni dalla sua nascita.

Genesis afferma che la X Gran Berlinetta Vision è alimentata da un motore V6 Lambda 11 montato anteriormente con un extra boost da un motore elettrico Yasa, per una potenza 870 CV e 790 N/m di coppia, aumentando il limite di giri del motore a un impressionante 10.000 giri/min. Quel motore elettrico bonus fornisce 201 CV e 265 N/m di coppia, per una potenza massima combinata di 1071 CV e ben 986 N/m di coppia.

Come ha dichiarato John Krsteski, Senior Chief Designer di Genesis, l’obiettivo era creare un “design senza tempo radicato nell’essenza del motorsport”, sfruttando un team di design globale fortemente appassionato di auto e corse. Secondo Krsteski, è “uno sguardo così coeso che Genesis potrebbe sviluppare una produzione di 500 unità di questa auto e venderle a un prezzo considerevole“, come se fosse l’equivalente dell’amatissima Lexus LFA, e risposta coreana alla Aston Martin Vulcan e alla McLaren Speedtail.

Si distingue però per il cofano molto lungo, il frontale aggressivo con calandra unica e sistema di luci LED a doppia linea continua che attraversa tutta la vettura, passando per la fiancata e arrivando al futuristico posteriore, dove i gruppi ottici quasi non si notano e sono incastonati tra il diffusore e lo spoiler. L’auto ha una linea schiacciata e filante, con grandi cerchi dalla trama intricata. Genesis dice che il colore arancione brillante “Magma” è un riferimento ai “vulcani della Corea e all’emozione, alla passione e alla vivacità della cultura della nazione“.

Gli interni sono da sportiva, essenziali per ridurre il peso, e con volante joystick comprensivo di schermo TFT con tutte le informazioni essenziali. Ci sono manopole regolabili per il controllo di trazione e l’aggiustamento dell’ABS. Sul cruscotto c’è uno schermo centrale con, inspiegabilmente, una bussola e un orologio sui due volti delle manopole, più un’altra manopola sulla porta per abbassare il finestrino e un pulsante sulla sua superficie per aprire la porta. Al centro della plancia, si trova il pulsante di accensione e i comandi della trasmissione.

