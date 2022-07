Quando c’è una parata in corso, con “I’m coming out” di Diana Ross a tutto volume, non è possibile star fermi ed evitare di ballare, anche quando fai parte della serissima Polizei tedesca. Ed ecco che finalmente la poliziotta filmata di nascosto incomincia a muoversi e a far festa con i passanti. Si, in Germania la polizia può anche divertirsi.

Non ci credete? Guardate il video qui sotto:

