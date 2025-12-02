Il gruppo Jaguar Land Rover ha interrotto il rapporto con Gerry McGovern, chief creative officer e figura centrale del design del marchio negli ultimi due decenni. La decisione, avvenuta lunedì, è stata descritta da fonti interne come immediata, con McGovern che sarebbe stato accompagnato fuori dagli uffici aziendali.
Una rottura improvvisa e senza spiegazioni ufficiali
Al momento, né JLR né la controllante Tata Motors hanno fornito dettagli sulle motivazioni dell’allontanamento. Un portavoce dell’azienda si è limitato a un laconico “no comment”, mentre le fonti interne parlano di una riorganizzazione ai vertici decisa in concomitanza con l’arrivo del nuovo CEO, PB Balaji, ex CFO di Tata Motors.
L’uscita di McGovern rappresenta una svolta importante, anche simbolica. Figura molto vicina al compianto Ratan Tata, McGovern era da tempo una colonna portante del board JLR, con un’influenza che andava oltre il puro design. La sua rimozione potrebbe segnalare una volontà di rafforzare il controllo operativo da parte dell’India, proprio nel momento in cui Jaguar e Land Rover stanno affrontando trasformazioni profonde.
Due decenni di innovazione: l’eredità di McGovern
Il designer di Coventry ha lasciato un segno indelebile nella storia di JLR. È stato l’artefice della reinvenzione del Defender, ha mantenuto alto l’appeal della gamma Range Rover e ha guidato la transizione stilistica di Jaguar verso l’elettrico, firmando anche l’audace concept Type 00.
Prima del ritorno in JLR nel 2004, McGovern aveva lavorato su modelli iconici come l’MGF e il primo Freelander, passando poi alla guida del design Lincoln-Mercury per Ford negli Stati Uniti.
Una nuova fase per JLR sotto il controllo Tata
Il momento scelto per questa riorganizzazione non è casuale. Il nuovo CEO PB Balaji ha preso le redini del gruppo pochi giorni fa, dopo il pensionamento di Adrian Mardell. L’allontanamento di McGovern potrebbe essere solo il primo di una serie di cambiamenti che puntano a razionalizzare le strutture decisionali e avvicinare ulteriormente le strategie del gruppo britannico a quelle della casa madre indiana.
Con l’elettrificazione dei marchi, le sfide della competitività globale e una domanda in continua evoluzione, JLR entra in una nuova fase, probabilmente più orientata alla gestione centralizzata e alla valutazione economica delle scelte creative. Resta da vedere quale sarà il nuovo volto del design del gruppo, orfano di uno dei suoi protagonisti più longevi.
Fonte: Autocar, Automotive News. Aggiornato il: 2 Dicembre 2025.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!