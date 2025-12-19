La Federazione Italiana Golf ha presentato il Programma del Settore Paralimpico 2026 nel corso di un incontro ospitato al Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa di Pieve Emanuele, alle porte di Milano. L’appuntamento ha segnato un momento di pianificazione per il movimento paralimpico federale, affiancato dalla firma dell’accordo triennale tra FIG e Kia Italia.
All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il presidente FIG Cristiano Cerchiai, il presidente di Kia Italia Giuseppe Bitti, il segretario generale del Comitato Italiano Paralimpico Simone Rasetti e il commissario tecnico della Nazionale Paralimpica FIG Nicola Maestroni.
Il Programma Paralimpico FIG 2026
Il piano delineato dalla Federazione si concentra su più direttrici operative. Al centro c’è la costruzione di un Programma Élite rivolto ad atleti under 35, anche provenienti da altre discipline sportive, con l’obiettivo di rafforzare il livello agonistico e ampliare la base competitiva.
Parallelamente, la FIG intende consolidare la collaborazione con INAIL e CIP, favorendo percorsi di avvicinamento al golf per persone che hanno subito infortuni, attraverso l’integrazione tra sport, tecnologia e riabilitazione. Un altro asse riguarda la formazione dei tecnici, affidata alla Scuola Nazionale FIG, e il lavoro sulla riduzione delle barriere architettoniche nei circoli, anche tramite il supporto della start-up World4All.
L’insieme di queste azioni punta ad allineare il sistema italiano agli standard internazionali richiesti per il percorso di inserimento del golf nel programma paralimpico.
L’accordo FIG – Kia Italia
Durante l’evento è stata ufficializzata la collaborazione triennale che vede Kia Italia Official Automotive Partner del Settore Paralimpico FIG. L’accordo prevede il supporto alla mobilità degli atleti paralimpici italiani in occasione di raduni federali e competizioni, tra cui l’Open d’Italia ProAbili presented by Regione Marche ed i Campionati Europei a Squadre per Golfisti con Disabilità.
Giuseppe Bitti, presidente di Kia Italia, ha sottolineato come la collaborazione con la Federazione Italiana Golf nasca da una visione concreta della mobilità:
«Sostenere il settore paralimpico significa occuparsi di accessibilità reale. Mettere gli atleti nelle condizioni di spostarsi, allenarsi e partecipare agli eventi è parte integrante del loro percorso sportivo. Come Kia Italia vogliamo offrire soluzioni che rispondano a esigenze precise, senza scorciatoie narrative, perché la mobilità è uno strumento, non un messaggio».
Il contributo di Kia Italia sarà legato alla messa a disposizione di soluzioni di trasporto progettate per rispondere alle esigenze degli atleti, con particolare attenzione all’accessibilità e alla fruibilità negli spostamenti.
Accesso allo sport e inclusione
I lavori si sono conclusi con una tavola rotonda dedicata al diritto di accesso allo sport, che ha riunito rappresentanti del mondo istituzionale, sportivo e della ricerca applicata. Dal confronto è emersa una visione condivisa: l’attività sportiva come strumento concreto di partecipazione, autonomia e continuità nella vita delle persone con disabilità.
La collaborazione tra FIG e Kia Italia si inserisce in questo contesto, come supporto operativo a un percorso che mette al centro atleti, competenze e strutture, con l’obiettivo di rendere il golf sempre più accessibile.
