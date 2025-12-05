La Gordon Murray S1 LM ha appena stabilito un nuovo primato: con una vendita da 20,63 milioni di dollari, è diventata l’auto nuova più costosa mai battuta all’asta, escludendo i lotti benefici. L’evento si è svolto durante la Gala Dinner organizzata da amfAR a Las Vegas, in concomitanza con il Gran Premio di Formula 1.
Un’auto, cinque esemplari, un solo proprietario
La S1 LM è una hypercar esclusiva, prodotta in soli cinque esemplari. Il modello venduto, l’ultimo costruito, rappresenta un vero oggetto da collezione, sia per la rarità sia per la possibilità unica offerta al nuovo proprietario: partecipare ai test finali, fornendo feedback per personalizzare le prestazioni secondo le proprie preferenze.
Alla vettura si accompagna anche un volume da 500 pagine che documenta l’intero processo di sviluppo, dai primi schizzi fino all’assemblaggio finale. Al momento del lancio, tutti e cinque gli esemplari furono acquistati da un singolo collezionista.
Progettata da Gordon Murray, la S1 LM è ispirata alla celebre McLaren F1 GTR che trionfò a Le Mans nel 1995. L’acronimo “S1” sta per “Special One” e rappresenta una sintesi delle idee sviluppate in oltre sessant’anni di carriera dal celebre ingegnere sudafricano.
Scheda tecnica: V12 atmosferico, cambio manuale e leggerezza estrema
Al cuore della S1 LM c’è un motore V12 aspirato da 4,3 litri, realizzato da Cosworth, capace di sviluppare oltre 710 cavalli a 12.100 giri/min e 501 Nm di coppia. L’81% della coppia è disponibile già a 2.500 giri, merito di componenti interni alleggeriti e di un rapporto di compressione elevato.
Il motore è abbinato a un cambio manuale a sei marce, un dettaglio raro e apprezzato in un contesto dominato da trasmissioni automatiche. L’impianto di scarico, realizzato in Inconel e rivestito in oro 18 carati, contribuisce alla gestione termica e al contenimento del peso.
La carrozzeria è in fibra di carbonio ultrasottile, con spessori che arrivano a soli 0,6 millimetri in alcune sezioni. Il peso complessivo si ferma a 957 chilogrammi, rendendo la S1 LM una delle auto più leggere e performanti della sua categoria.
Ogni dettaglio della S1 LM riflette la filosofia di Murray: il sedile di guida è posizionato al centro, in un abitacolo a tre posti; la leva del cambio è realizzata in cristallo di quarzo, al cui interno è intrappolato un olio minerale risalente a milioni di anni fa.
Anche il freno a mano, i pedali e il tunnel centrale sono progettati su misura per garantire massima leggerezza e coerenza estetica. Il telaio e le sospensioni bilanciano comfort stradale e risposta da pista, per un’esperienza di guida pura e precisa.
Un nuovo riferimento per le hypercar moderne
La S1 LM nasce sulla base tecnica della GMA T.50, ma se ne distacca nettamente in termini di prestazioni e identità stilistica. È l’espressione massima dei valori di Gordon Murray: esclusività, purezza di guida, artigianalità ingegneristica e un’esperienza cliente altamente personalizzata.
Nel panorama delle aste, l’S1 LM si colloca ora tra le vetture più costose di sempre. Se si includessero anche i lotti di beneficenza, si posizionerebbe al ventesimo posto, ben lontana dai 142 milioni di dollari del record assoluto detenuto dalla Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé. Ma per un’auto nuova, omologata e prodotta nel 2025, rappresenta un traguardo unico.
Fonte: Gordon Murray Automotive. Aggiornato il: 5 Dicembre 2025.
