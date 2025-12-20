Notte di tensione a Piacenza, dove i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato in flagranza un uomo di 40 anni, ritenuto responsabile di furto d’auto e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento si è concluso dopo un lungo inseguimento terminato in Strada del Gargatano, nei pressi della località Mortizza.
Secondo quanto ricostruito dai militari, l’episodio ha avuto origine in via Cristoforo Colombo, vicino a un locale pubblico. La vittima aveva accostato l’auto per un breve momento, approfittato dall’uomo che l’ha sottratta rapidamente. Subito dopo la segnalazione, le pattuglie in servizio hanno avviato le ricerche nelle zone limitrofe.
L’inseguimento contromano in tangenziale
L’auto rubata è stata intercettata nel quartiere Farnesiana. Alla vista dei carabinieri, il conducente ha tentato di sottrarsi al controllo, ripartendo a forte velocità. Ne è nato un inseguimento durante il quale l’uomo ha percorso un lungo tratto di tangenziale contromano, dall’ingresso Farnesiana fino all’uscita Le Mose, effettuando manovre considerate particolarmente pericolose.
Grazie al coordinamento tra due equipaggi del Radiomobile e la Centrale Operativa, la fuga è terminata quando l’auto è uscita di strada finendo in un campo lungo Strada del Gargatano. I militari sono riusciti a bloccare il sospettato senza ulteriori conseguenze per terzi.
L’uomo, un quarantenne di origine marocchina, senza fissa dimora, è stato arrestato e condotto nelle camere di sicurezza della caserma di via Beverora, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Durante gli accertamenti è stato recuperato un telefono cellulare appartenente alla vittima e una somma di denaro trovata all’interno dell’auto. Il mezzo è stato successivamente restituito al proprietario tramite carro attrezzi.
