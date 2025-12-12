Il Grenadier Game Viewer entra in produzione all’inizio del 2026 come conversione ufficiale del 4X4 Grenadier curata da Ineos Kavango in Botswana. Pensato per safari di lusso, riserve naturali e tenute private, sarà disponibile in versione a passo lungo ed extra-lungo, con da quattro a nove posti posteriori e numerose possibilità di personalizzazione per sedili, tetto e spazi di stoccaggio.
Il Grenadier Game Viewer è pronto a diventare una presenza abituale nelle riserve africane e nelle tenute dedicate ai safari in tutto il mondo. La produzione di questa variante specializzata del 4X4 Grenadier, sviluppata da Ineos Kavango, inizierà all’inizio del 2026, dopo una fase di presentazioni che lo ha visto protagonista come concept al Goodwood Festival of Speed, a Travel Indaba e a We Are Africa nel 2024. Il Game Viewer nasce per accompagnare ospiti e guide nel cuore della natura, con caratteristiche pensate per l’osservazione della fauna, mantenendo però la struttura e la robustezza tipiche del Grenadier.
Il punto chiave è che il telaio rimane quello originale a longheroni, senza tagli né modifiche strutturali: la resistenza e la durata tipica del Grenadier restano quindi intatte. Il Game Viewer potrà essere configurato con un numero di posti posteriori variabile da quattro a nove, in base al passo scelto e alle necessità operative del lodge o della tenuta.
Personalizzazione su misura con garanzia del costruttore
Uno dei punti di forza del Grenadier Game Viewer è la combinazione fra personalizzazione estrema e copertura ufficiale del marchio. Gli operatori potranno lavorare direttamente con il team Ineos Kavango per definire:
- la tipologia di sedili e la loro disposizione
- la configurazione degli spazi di stoccaggio per attrezzature, borse, dotazioni tecniche
- il design del tetto: soluzione aperta, capote in tela, layout specifici per l’osservazione degli animali
È una proposta tailor made, costruita attorno alle reali esigenze di safari, anti-bracconaggio o altro tipo di uso professionale.
Manutenzione, formazione e supporto sul campo
Ineos Kavango non si limita a realizzare il Grenadier Game Viewer: segue anche l’intero ciclo di vita del mezzo in esercizio. La manutenzione ordinaria, gli interventi e le riparazioni saranno svolti direttamente da Ineos Kavango, con un approccio flessibile: è possibile scegliere di curare in autonomia la manutenzione, senza perdere la garanzia, a patto di utilizzare procedure approvate e ricambi originali
Ineos Kavango, in collaborazione con le officine Grenadier più vicine, offre formazione tecnica per il personale delle strutture, fornitura di ricambi originali, attrezzature dedicate, condizioni preferenziali su pezzi e piani di manutenzione. In pratica, la casa accompagna gli operatori nel costruire un ecosistema di assistenza locale, essenziale in contesti dove il tempo di fermo va ridotto al minimo e dove spesso le strutture si trovano a molte ore di distanza da grandi centri urbani.
Hiddn Lodge: il primo cliente “proof-of-concept”
Prima ancora dell’avvio della produzione in serie del Grenadier Game Viewer, Ineos Kavango ha messo alla prova i propri processi Hiddn Lodge, nuovo rifugio ultra-lusso nei pressi di Gqeberha, nella regione del Capo Orientale in Sudafrica, ha commissionato a Ineos Kavango la trasformazione di Grenadier di produzione completa in mezzi dedicati ai safari.
Quattro unità convertite entreranno in servizio il mese prossimo. Non sono ancora Game Viewer “di linea”, ma conversioni su misura pensate come:
- proof-of-concept pienamente funzionanti
- banco di prova per affinare procedure, flussi di lavoro e tempistiche
- occasione per validare sul campo soluzioni tecniche e layout interni
Questa collaborazione ha permesso a Ineos Kavango di finalizzare i processi operativi in vista della produzione in serie dal 2026, riducendo al minimo gli aggiustamenti una volta che il Game Viewer entrerà stabilmente nel catalogo.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!