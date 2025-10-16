Momenti di forte tensione si sono vissuti di recente in provincia di Padova, quando una donna di 83 anni, al volante della sua Fiat Panda, ha percorso quasi 500 metri in contromano lungo la trafficata strada dei Vivai. La manovra ha messo a rischio numerosi automobilisti e mezzi pesanti.
L’intervento delle Forze dell’ordine è stato sollecitato da diverse segnalazioni giunte poco prima dell’ora di pranzo. Secondo la ricostruzione della Polizia locale di Saonara, la donna ha imboccato viale dello Sport, superando il cimitero, inserendosi erroneamente nella carreggiata opposta rispetto al senso consentito.
L’episodio è avvenuto in pieno giorno su una strada particolarmente trafficata, situazione che avrebbe potuto portare a conseguenze gravi se non fosse stato per la prontezza di un camionista.
Il gesto che ha evitato l’impatto
Proprio grazie ai riflessi tempestivi del conducente del mezzo pesante, è stato possibile evitare una tragedia. L’autista ha posizionato il suo camion in traverso, bloccando la corsia contromano e impedendo all’auto di proseguire, costringendo l’automobilista a fermarsi e a correggere la traiettoria.
Dopo qualche momento di confusione, la signora è riuscita a riprendere la direzione corretta e arrestare la marcia in un punto sicuro. All’arrivo della Polizia locale, la vettura è stata identificata grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale.
Convocata il giorno successivo, la donna ha ammesso che l’episodio era frutto di una distrazione, definendo quanto avvenuto una «leggerezza». In seguito, le è stata ritirata immediatamente la patente e le è stata notificata una sanzione per violazione del Codice della Strada, con conseguenze potenzialmente gravi, viste le condizioni dell’episodio.
L’episodio sarà oggetto di approfondimento, soprattutto in relazione al contesto locale e ai controlli del codice della strada nelle aree urbane densamente trafficate.
