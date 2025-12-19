Guidare sulla neve è un classico della stagione invernale, specie quando si va in ferie nelle località di montagna. Nonostante le auto moderne presentino avanzati sistemi di sicurezza, questa condizione può comunque rivelarsi complicata e pericolosa, soprattutto per chi non è abituato alle strade innevate o ghiacciate.
Con le giuste precauzioni e uno stile di guida adeguato, però, è possibile viaggiare senza preoccupazioni. In questo articolo approfondiamo alcuni semplici consigli per guidare sulla neve, riducendo i rischi e aumentando il controllo della vettura.
Guidare sulla neve: i consigli per non correre rischi
Usa il freno motore per rallentare
Partiamo dall’aspetto più importante: guidare sulla neve comporta un utilizzo particolare del freno. Specie in discesa, è importante evitare di schiacciare forte il pedale e ricordarsi di rallentare tramite il freno motore. Stesso discorso in curva: è possibile prima di girare lo sterzo affondare un piccolo colpo sul freno per ridurre la velocità, ma durante il cambio di direzione è fondamentale mantenere una velocità costante, senza accelerazioni o decelerazioni improvvise.
Raddoppia distanza di sicurezza
Occorre sempre ricordarsi che sulle strade ghiacciate o sulla neve lo spazio di frenata aumenta notevolmente. Dunque, oltre a mantenere una velocità moderata, rispetto alle condizioni normali occorre raddoppiare la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede per evitare tamponamenti.
Monta pneumatici invernali o catene da neve
Può sembrare scontato, ma un altro consiglio fondamentale riguarda le gomme: è fondamentale avere sull’auto pneumatici invernali in buono stato, che offrono maggiore aderenza su neve e ghiaccio. E, ovviamente, nel bagagliaio è consigliabile tenere sempre le catene da neve, obbligatorie in molte zone d’Italia durante l’inverno.
In caso di pericolo frena con attenzione
In caso di emergenza durante la guida sulla neve, come ad esempio la presenza di un ostacolo sulla carreggiata, è importante premere il pedale per tempo e prediligere una frenata progressiva, rilasciando il freno quando si sente che le ruote si stanno bloccando. Anche in caso di sbandata, è importante non frenare bruscamente: meglio rilasciare l’acceleratore e spostare lo sterzo nella direzione della sbandata per recuperare il controllo.
Usa marce alte e movimenti delicati
Per evitare lo slittamento delle ruote sulla neve, parti lentamente e, se non hai il cambio automatico, utilizza marce alte appena possibile. Sul manto nevoso, sono sempre sbagliate e pericolose accelerazioni brusche, frenate improvvise e sterzate secche.
Pianifica il viaggio
Prima di partire, infine, è importante controllare le previsioni meteo, le condizioni delle strade e assicurarsi di avere a bordo gli strumenti necessari, come raschietto per il ghiaccio, liquido antigelo triangolo.
