Informazioni chiave:
- Le esercitazioni obbligatorie per la patente B passano da 6 a 8 ore, suddivise in 4 moduli: conoscenza auto e ADAS (2 ore), guida urbana (3 ore), guida extraurbana/autostradale (2 ore) e guida notturna (1 ora).
- La guida privata con accompagnatore è consentita solo dopo aver completato le 8 ore in autoscuola e ottenuto la certificazione digitale. Chi circola senza certificazione rischia una multa da 430 a 1.731 euro.
- L’accompagnatore deve avere patente B da almeno 10 anni, età sotto i 65 anni e nessuna sospensione negli ultimi 5 anni. La certificazione delle guide dura 18 mesi (prima erano 6).
Dal 2026 le esercitazioni obbligatorie per la patente B passano da 6 a 8 ore, suddivise in quattro moduli che coprono guida urbana, extraurbana, autostradale e notturna. La guida privata con accompagnatore (familiari, amici) è consentita solo dopo aver completato tutte le 8 ore e ottenuto la certificazione digitale dall’autoscuola.
La norma è stata introdotta dal decreto MIT n. 294 del 17 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025, in attuazione dell’articolo 122, comma 5-bis, del Codice della Strada, modificato dalla legge 177/2024.
Indice dei contenuti
Quali sono i 4 moduli delle 8 ore obbligatorie
Le 8 ore di esercitazione devono essere svolte presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Il limite giornaliero è di 2 ore al massimo. I moduli seguono un ordine sequenziale: il modulo A è propedeutico a tutti gli altri e il modulo B è propedeutico al C.
- Modulo A (2 ore): conoscenza del funzionamento dell’auto, dei sistemi ADAS di bordo e gestione delle emergenze. È una novità rispetto al decreto precedente
- Modulo B (3 ore): guida su strade urbane, con precedenze, incroci, rotatorie, interazione con pedoni e ciclisti. Anche questo è un modulo nuovo
- Modulo C (2 ore): guida su autostrade o strade extraurbane principali o secondarie, con gestione della velocità, sorpassi e inserimenti
- Modulo D (1 ora): guida in condizioni di visibilità ridotta (notturna), su qualsiasi tipologia di strada
I moduli A e B sono nuovi: nel vecchio decreto le 6 ore obbligatorie coprivano solo autostrada/extraurbane e guida notturna. L’aggiunta della guida urbana e della conoscenza dei sistemi ADAS rappresenta l’incremento del 33% del monte ore.
Cosa cambia per la guida privata con il foglio rosa
La novità più rilevante riguarda l’ordine delle attività. Con le vecchie regole, l’aspirante conducente poteva esercitarsi privatamente con un accompagnatore fin dal primo giorno di rilascio del foglio rosa, e svolgere le guide obbligatorie in qualsiasi momento durante la validità dell’autorizzazione.
Con il nuovo decreto, il percorso diventa sequenziale: prima le 8 ore obbligatorie in autoscuola, poi la certificazione digitale rilasciata dalla piattaforma CED della Motorizzazione Civile, e solo dopo l’inizio della guida privata con accompagnatore. Chi circola con il foglio rosa senza aver completato le 8 ore e ottenuto la certificazione rischia una sanzione da 430 a 1.731 euro. La multa si applica anche all’accompagnatore.
L’accompagnatore privato deve avere: patente B conseguita da almeno 10 anni (oppure patente di categoria superiore), età inferiore a 65 anni e nessuna sospensione della patente negli ultimi 5 anni. L’auto deve esporre il contrassegno con la lettera “P” sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.
Quanto dura la certificazione delle guide obbligatorie
La certificazione finale rilasciata dalla piattaforma ha una validità di 18 mesi dalla data di emissione, contro i 6 mesi previsti dal decreto precedente. Questo consente di utilizzare la certificazione anche per una seconda istanza di conseguimento della patente B, a condizione di avere un esame di teoria valido e non decaduto.
Il foglio rosa mantiene una validità di 12 mesi con un massimo di 3 tentativi per l’esame pratico. In caso di tripla bocciatura nell’anno, è possibile richiedere un secondo foglio rosa; al fallimento anche di quello, si riparte dall’esame di teoria.
Quando entrano in vigore le nuove regole
Il decreto MIT n. 294/2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 dicembre 2025 ed è formalmente in vigore. La piena operatività delle nuove regole è subordinata all’attivazione della piattaforma digitale CED della Motorizzazione Civile, sulla quale le autoscuole devono registrare e certificare le ore svolte. Al momento della pubblicazione di questo articolo, la piattaforma è in fase di predisposizione e l’atto direttoriale che ne autorizza il funzionamento non è ancora stato emanato.
Fino all’attivazione della piattaforma, le autoscuole continuano ad applicare le procedure esistenti. È consigliabile verificare lo stato di operatività presso la propria autoscuola o sul Portale dell’Automobilista.
Quali sono i limiti di velocità con il foglio rosa
I limiti per chi guida con il foglio rosa sono quelli previsti dall’articolo 117 del Codice della Strada per i neopatentati:
- 100 km/h in autostrada (contro i 130 km/h dei patentati)
- 90 km/h sulle strade extraurbane principali (contro i 110 km/h)
- Tasso alcolemico: 0,0 g/l, tolleranza zero
In autostrada con tre o più corsie, chi guida con il foglio rosa non può impegnare corsie diverse dalle due più a destra.
Chi è esonerato dalle 8 ore obbligatorie
Il decreto prevede un esonero formale per gli aspiranti al conseguimento della patente B speciale (destinata a persone con disabilità motorie che necessitano di adattamenti al posto di guida). La motivazione è l’impossibilità o l’estrema onerosità di reperire mezzi con adattamenti specifici nelle flotte delle autoscuole.
L’obbligo delle 8 ore si applica esclusivamente alla patente di categoria B ordinaria. Per le patenti AM, A1, A2 e A le regole sulle esercitazioni restano quelle stabilite dalle normative di categoria, che non prevedono un percorso obbligatorio in autoscuola con la stessa struttura modulare.