Informazioni chiave:
- GWM Ora 5 è un SUV compatto lungo 4,47 metri, pensato per il cuore del mercato europeo e atteso a giugno 2026.
- La gamma è multi-energia e comprende versioni ICE, HEV e BEV, con la full hybrid da 164 kW e 460 Nm.
- Il modello punta su display da 14,6 pollici, Coffee OS, 23 funzioni ADAS, sospensioni MacPherson anteriori e multi-link posteriori e una messa a punto sviluppata in Italia e Spagna.
Il nuovo GWM Ora 5 entra nel segmento del mercato SUV europeo con una proposta ampia e molto ragionata. Lungo 4.471 mm, con una gamma che include motori ICE, HEV e BEV, il modello punta a distinguersi per design fluido, qualità percepita, interfaccia digitale evoluta e una dotazione di sicurezza ricca fin dalle versioni d’ingresso.
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Il nuovo SUV Ora 5
Con una lunghezza di 4,47 metri, GWM Ora 5 si colloca esattamente nel perimetro più centrale del mercato SUV europeo, quello compreso tra 4,3 e 4,6 metri. Il modello sarà introdotto sul mercato europeo a partire da giugno 2026 e nasce come primo tassello di una famiglia più ampia, destinata a comprendere in seguito anche varianti hatchback e station wagon.
Il design “Full-Surface Fluid Sculpture”
L’elemento più immediatamente riconoscibile di Ora 5 è il design esterno, definito dal linguaggio stilistico “Full-Surface Fluid Sculpture”. Le superfici sono continue, morbide, ispirate ai movimenti dell’acqua e delle nuvole, con un andamento che scorre verso il posteriore in modo molto organico. L’effetto cercato da GWM è quello di un metallo liquido in movimento, capace di dare al SUV un carattere anche emozionale.
Il frontale è segnato da fari Led a forma di goccia, con un’impostazione biomimetica che richiama la tensione superficiale dell’acqua. Completano il quadro barre al tetto, cerchi in lega da 18 pollici con pneumatici Kumho, griglia attiva per migliorare l’efficienza aerodinamica, vetri posteriori oscurati e, nelle versioni più ricche, tetto panoramico in vetro. La parte posteriore del SUV lavora sulla continuità formale e sulla pulizia visiva. La firma luminosa è integrata direttamente nel lunotto, mentre il tergilunotto nascosto contribuisce a rendere il disegno più essenziale e più ordinato.
L’abitacolo punta su luce, comfort e un’interfaccia pensata per la vita urbana
Dentro, Ora 5 traduce la filosofia del design esterno in uno spazio più intimo e sensoriale. Il progetto usa luce, colori e apertura degli spazi per costruire la palette “Triple Moments of Time”, ispirata ai cambiamenti della luce nel corso della giornata. L’obiettivo non è solo estetico: creare un ambiente più calmo e più accogliente per un utilizzo urbano e quotidiano.
La plancia integra un display centrale da 14,6 pollici e un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, combinati con una finitura in eco-pelle e con sedili che, sulle versioni superiori, utilizzano materiali riciclati. Il selettore fisico dal gusto rétro aggiunge un elemento tattile molto preciso, mentre l’illuminazione ambientale fino a 64 colori e la ricarica wireless da 50 W completano una dotazione di livello alto per il segmento.
Ergonomia, materiali e praticità
Il comfort di bordo è sostenuto da un lavoro accurato su sedili e materiali. GWM per gli interni usa mesh 3D traspirante, schiume purificate e materiali eco-compatibili pensati per migliorare la qualità percepita e ridurre i composti organici volatili. La praticità è curata con attenzione. Il SUV offre 33 vani portaoggetti, una console centrale a doppio livello, portiere con spazi per telefoni e bicchieri e perfino uno specchio vanity illuminato da 8,8 pollici. A questo si aggiunge un vano da 3,2 litri integrato nell’abitacolo, capace di mantenere oggetti caldi o freddi attraverso le bocchette dell’aria condizionata.
Il sistema ibrido full hybrid punta su prestazioni solide
La versione HEV è costruita attorno a un motore 1.5 turbo, una batteria agli ioni di litio da 1,09 kWh e un sistema DHT a due rapporti con meccanismo P3 integrato. L’architettura consente di passare automaticamente tra sei configurazioni operative, alternando in modo continuo trazione elettrica e termica in base alle condizioni di guida.
La potenza totale è di 164 kW, con una coppia complessiva di 460 Nm. Lo scatto da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi posiziona il modello tra i full hybrid più brillanti del segmento, ma il dato più interessante è l’equilibrio con i consumi: il valore medio combinato è di 5,1 l/100 km. L’autonomia complessiva arriva fino a 1.000 km con un pieno.
La gamma include anche motori ICE e una variante BEV da 58,3 kWh
Uno degli aspetti più forti di Ora 5 è la strategia multi-energia. Oltre all’ibrido, la gamma comprende una versione ICE con motore 1.5T e trasmissione 7DCT, oltre a una variante BEV con batteria da 58,3 kWh.
La versione elettrica ha un’autonomia di 435 km, mentre le velocità massime sono di 190 km/h per l’ICE, 185 km/h per l’HEV e 170 km/h per la BEV. La capacità di traino massima arriva a 1.200 kg per l’ICE e a 750 kg per HEV e BEV.
Coffee OS e i grandi display per l’esperienza digitale
Sul fronte software, Ora 5 si affida a Coffee OS, sistema operativo progettato per essere rapido, intuitivo e molto vicino alla logica d’uso degli smartphone. La combinazione tra schermo centrale da 14,6 pollici e strumentazione da 10,25 pollici crea una superficie digitale tra le più ampie nel segmento SUV mainstream sotto i 4,5 metri.
In termini di connettività, il SUV offre Apple CarPlay wireless, Android Auto wireless, navigazione online, aggiornamenti OTA, controllo remoto via app, radio FM e DAB, porte USB Type A e Type C e comando vocale intelligente.
La democratizzazione della tecnologia passa da 23 ADAS
Su Ora 5 la dotazione di sicurezza e assistenza è molto estesa già dalle versioni di ingresso. Il sistema Coffee Pilot Ultra integra infatti 23 funzioni ADAS. Tra queste ci sono telecamera a 540 gradi con funzione Transparent Chassis, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cruise control adattivo intelligente, avvisi di collisione anteriore e posteriore, riconoscimento segnali stradali, avviso apertura porte, assistente al cambio corsia, cross traffic alert anteriore e posteriore con frenata, rilevamento angolo cieco, mantenimento e centraggio corsia, frenata automatica di emergenza, frenata automatica a bassa velocità, assistenza abbaglianti, Hill Hold Control, monitoraggio occupanti e monitoraggio conducente. In uso urbano, la telecamera 540° con telaio trasparente è probabilmente uno degli elementi più utili e distintivi.
La messa a punto lavora su comfort, maneggevolezza e silenziosità
La base tecnica prevede sospensioni anteriori MacPherson e posteriori multi-link, con una regolazione delle barre stabilizzatrici ottimizzata per ridurre il rollio e migliorare il controllo in curva. Anche i pneumatici Kumho sono stati selezionati per offrire un equilibrio mirato tra grip, comfort, durata e rumorosità sul bagnato.
La copertura di garanzia è un altro elemento forte del posizionamento. Ora 5 offre 7 anni o 150.000 km sul powertrain e 8 anni o 160.000 km sulla batteria.
Le specifiche tecniche principali di GWM Ora 5
- Tipologia: SUV compatto multi-energia
- Lunghezza: 4.471 mm
- Larghezza: 1.833 mm
- Altezza: 1.641 mm
- Passo: 2.720 mm
- Altezza da terra: 175 mm
- Gamma motori: ICE, HEV, BEV
- Versione HEV: motore 1.5 turbo + batteria 1,09 kWh + DHT a due rapporti con meccanismo P3
- Potenza totale HEV: 164 kW
- Coppia HEV: 460 Nm
- 0-100 km/h HEV: 7,7 secondi
- Consumo medio combinato HEV: 5,1 l/100 km
- Autonomia combinata HEV: fino a 1.000 km
- Versione ICE: 1.5T con trasmissione 7DCT
- Versione BEV: batteria da 58,3 kWh
- Autonomia BEV: 435 km WLTP
- Velocità massima ICE: 190 km/h
- Velocità massima HEV: 185 km/h
- Velocità massima BEV: 170 km/h
- Capacità di traino ICE: 1.200 kg
- Capacità di traino HEV/BEV: 750 kg
- Display centrale: 14,6 pollici
- Quadro strumenti: 10,25 pollici
- Sistema operativo: Coffee OS
- Ricarica wireless: 50 W
- Illuminazione ambientale: fino a 64 colori
- ADAS: 23 funzioni con Coffee Pilot Ultra
- Sospensioni anteriori: MacPherson
- Sospensioni posteriori: multi-link
- Cerchi: 18 pollici con pneumatici Kumho
- Garanzia powertrain: 7 anni o 150.000 km
- Garanzia batteria: 8 anni o 160.000 km
- Avvio vendite in Europa: giugno 2026